سامسونغ تتصدر مبيعات الهواتف الذكيَّة

سيول: وكالات

كشف تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق جارتنر عن أن مجموعة هواتف سامسونغ الواسعة عملت لصالحها في الربع الأول من العام.

واحتفظ أكبر ثلاثة بائعين للهواتف الذكية في العالم بمراكزهم في الربع الأول من عام 2021.

واستحوذت الشركة الكورية على أكثر من 20 في المئة من سوق الهواتف الذكية، مع بيع أكثر من 76.5 مليون هاتف.

ويتطابق هذا الرقم مع الرقم الذي أبلغت عنه شركة الأبحاث كاناليس في شهر نيسان.

وعزت شركة جارتنر الفضل إلى هواتف سامسونغ الأرخص ثمنا وهواتف 5G الرائدة في تعزيز نموها.

وأدى إطلاق الهواتف الذكية المتوسطة السعر، مثل الهواتف التي يقل سعرها عن 150 دولار، إلى تعزيز مبيعات وحدات سامسونغ على مستوى العالم. وأدى الشحن المبكر لهواتفها الذكية الرائدة من الجيل الخامس إلى نمو مبيعات الهواتف الذكية لسامسونغ.

وعادت شركة آبل إلى المركز الثاني في الربع الأول من العام 2021. وذلك بعد أن احتلت المركز الأول في الربع الرابع من العام 2020.

وأدى إطلاق أول هاتف آيفون داعم لشبكات الجيل الخامس 5G إلى استمرار الطلب في عام 2021. واستحوذت آبل على 15.5 في المئة من السوق. وبلغت مبيعات الهواتف أكثر من 58.5 مليون.

واحتلت شركات تصنيع الهواتف الصينية شاومي واوبو وفيفو أماكن ضمن المراكز الخمسة الأولى، حيث بلغت مبيعاتها 48.9 مليون و 38.7 مليون و38.3 مليون على التوالي.

وشهدت شاومي واوبو وفيفو طلبا متزايدا على الهواتف الذكية 5G. واستفادت من الفرص بسبب ضعف مبيعات هواوي وإل جي على مستوى العالم في هذا الربع.

وبشكل عام، نمت مبيعات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 26 في المئة في الربع الأول من عام 2021 بعد الانخفاض الحاد في العام 2020. وبنسبة 22 في المئة على أساس سنوي.

وأدى التحسن في نظرة المستهلك، والتعلم المستمر والعمل من المنزل، جنباً إلى جنب مع الطلب المكبوت من العام 2020 إلى زيادة مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأول.

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