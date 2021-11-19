«سامسونغ» تكشف عن أصغر مستشعراتها

سيول: وكالات

كشفت شركة سامسونغ عن مستشعر صور جديد لكاميرات الهواتف الذكية تقول إنه يحتوي على أصغر وحدات البكسل في الصناعة. ويعدُّ ISOCELL JN1 بمثابة مستشعر بدقة 50 ميغابكسل بتنسيق صغير نسبياً يبلغ 1/2.76 إنش، ما يعني أنَّ حجم البكسل الخاص به يبلغ 0.64 ميكرومتر بكسل فقط.

للمقارنة، حطمت سامسونغ الأرقام القياسية في العام 2019 مع ISOCELL Slim GH1 الأكبر قليلاً، وهو مستشعر آخر بدقة 50 ميغابكسل مع 0.7 ميكرومتر بكسل.

ومن المعروف أن وحدات البكسل الأصغر عادةً ما تؤدي إلى جودة صورة أسوأ مع تشويش أعلى. ولكن سامسونغ تقول إن الأمر بتنوع عامل الشكل.

ويعني الحجم الأصغر للمستشعر أنه يمكن استخدامه في وحدات الكاميرا فائقة الاتساع أو المقربة – التي يصعب تصميمها عندما يكون الحجم كبيراً – أو كطريقة لتقليل ارتفاع نتوء الكاميرا الأساسي. وكما هي الحال مع مستشعرات الكاميرا العالية الدقة الأخرى، يستفيد ISOCELL JN1 من تقنية تجميع وحدات البكسل التي تجمع بين وحدات بكسل متعددة في واحدة للحصول على حساسية أعلى للضوء.

وفي هذه الحالة، تقول شركة سامسونغ إنَّ المستشعر يلتقط صوراً بدقة 12.5 ميغابكسل بما يعادل 1.28 ميكرومتر بكسل. كما تطالب الشركة بزيادة حساسية الضوء بنسبة 16 في المئة من خلال تقنية ISOCELL 2.0 الخاصة بها.

يمكن لمستشعر ISOCELL JN1 التقاط صور أكثر حيوية عبر أصغر مستشعر للأجهزة المحمولة في الصناعة بدقة 50 ميجابكسل.

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