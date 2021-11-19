طائرة احترافيَّة من «سوني»

طوكيو: وكالات

كشفت شركة سوني بالكامل عن طائرتها المسيرة Airpeak S1، التي شوقت لها في CES 2021 في شهر كانون الثاني. ويحتوي الإعلان على الكثير من التفاصيل حول قدرات الطائرة المسيرة وميزاتها البالغ سعرها 9000 دولار للطائرة دون محورين أو كاميرا. ويعزز كل ذلك فكرة أنَّ هذه الطائرة تستهدف بشكل مباشر سوق الفيديو الاحترافي. وتم تصميم Airpeak S1 للعمل مع كاميرات سوني عديمة المرآة، بما في ذلك A7S Mark III أو FX3 أو حتى Alpha 1. ويتم إرفاقها بإصدار خاص من Gremsy T3 gimbal المصمم خصيصاً لـ Airpeak. لكنك تضطر إلى شرائه بشكل منفصل. وباستخدام الكاميرا، يكون للطائرة نحو 12 دقيقة من وقت الطيران (بالرغم من أنها يمكن أن تصل إلى 22 دقيقة دون أي حمولة). ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الكاميرا تحتاج إلى بطاريات خاصة بها. ولا يتم تزويدها بالطاقة بواسطة الطائرة المسيرة. وأصدرت سوني معاينة لأنواع اللقطات التي يمكنك تنفيذها باستخدام الطائرة. ويمثل استقرار الطائرة المسيرة ومقاومتها للرياح إحدى أكبر نقاط بيعها.

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