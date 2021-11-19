«فيسبوك» تخطط لإصدار ساعة بكاميرتين

نيويورك: وكالات

تتخذ شركة فيسبوك نهجاً جديداً بالنسبة لساعتها الذكية الأولى، التي لم تؤكدها الشركة علنا ولكنها تخطط حاليا لإطلاقها الصيف المقبل.

ووفقاً للمعلومات، فإنَّ الجهاز يحتوي على شاشة بها كاميرتان يمكن فصلهما عن المعصم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن مشاركتها عبر مجموعة تطبيقات فيسبوك، بما في ذلك إنستاغرام.

وتوجد الكاميرا الموجودة في الجزء الأمامي من شاشة الساعة بشكل أساسي لإجراء مكالمات الفيديو. بينما يمكن استخدام كاميرا بدقة 1080 بكسل ذات تركيز تلقائي في الخلف لالتقاط لقطات عند فصلها عن إطار الفولاذ المقاوم للصدأ على المعصم.

وتستغل فيسبوك شركات أخرى لإنشاء ملحقات لربط محور الكاميرا بأشياء مثل حقائب الظهر. وتتمحور الفكرة حول تشجيع مالكي الساعة على استخدامها بطرق تشبه طرق استخدام الهواتف الذكية الآن. وتعدُّ هذه الساعة جزءاً من خطة مارك زوكربيرغ لبناء المزيد من الأجهزة الاستهلاكية التي تتخطى آبل وغوغل اللتين تتحكمان إلى حدٍ كبيرٍ في قدرة فيسبوك على الوصول إلى الناس. وهذا الجهاز الجديد هو أول تجربة فيسبوك في مجال الأجهزة المخصصة للمعصم، ما يفتح مجالاً آخر للمنافسة مع آبل في وقت كان فيه عملاقا التكنولوجيا على طرفي نقيض على جبهات أخرى. ووضعت آبل نفسها كحامية للخصوصيَّة من خلال الحد من أنواع البيانات التي يمكن أنْ تجمعها تطبيقات مثل فيسبوك.

بينما حاصرت فيسبوك نفسها لسنوات بالفضائح المتعلقة بمعالجتها لبيانات المستخدم. ويمكن أنْ توجد هذه الديناميكية معركة شاقة لفيسبوك لإقناع الناس بشراء ساعتها، وخاصةً لأنها تخطط أيضا لوضع الساعة كجهاز لياقة بدنية مزود بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب. تعمل فيسبوك مع أكبر شركات الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة لدعم اتصال LTE في الساعة، ما يعني أنها لن تحتاج إلى إقرانها بهاتف للعمل، وبيعها في متاجرهم. وتخطط فيسبوك في الإصدارات المستقبلية من الساعة لتكون بمثابة جهاز إدخال رئيسي لنظارات الواقع المعزز المخطط لها. ويعتقد زوكربيرج أن نظارات الواقع المعزز ستكون في يوم من الأيام في كل مكان مثل الهواتف المحمولة. وتخطط الشركة لاستخدام التكنولوجيا التي حصلت عليها من مختبرات CTRL، وهي شركة ناشئة أثبتت أن أربطة الذراع قادرة على التحكم في الحاسب من خلال حركات المعصم.

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