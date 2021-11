فيلم “البطل” لأصغر فرهادي يشارك في مهرجان دهوك السينمائي الدولي

يشار الى ان الدورة الثامنة للمهرجان انعقدت في 15 نوفمبر 2021 بحفل السجادة الحمراء وعرض فيلم “الامتحان” (ئهزموون) The Examللمخرج “شوكت أمين كوركي” في قاعة “الكونجرس” بجامعة دهوك وبعرض 93 عملاً آخر. في شكل أفلام روائية قصيرة وموثقة في القطاعات التنافسية وغير التنافسية بما في ذلك ؛ يشمل القسم التنافسي في “السينما العالمية” ؛ 9 أفلام روائية و 5 أفلام وثائقية و 9 أفلام قصيرة ويشمل القسم التنافسي في “السينما الكردية” ؛ 6 أفلام روائية و 6 أفلام وثائقية و 12 فيلما قصيرا في قسم “منظور السينما العالمية”. 8 أفلام روائية و 3 أفلام وثائقية و 7 أفلام قصيرة و 17 فيلم قصير في قسم “بانوراما سينما كردستان” و 8 أفلام روائية في قسم “العرض الخاص للسينما الأفغانية” وفيلمين روائيين في قسم “العرض الخاص لسينما كردستان”. ويختتم المهرجان فعالياته في 22 نوفمبر 2021 بمنح جوائز لنخبة الافلام الفائزة.

