في الانتفاضة والمنتفضين

تطل علينا بين الحين والاخر توضيحات ومنشورات من جهات عديدة تحمل مفاهيم لطالما تشبث بها شباب الانتفاضة ومنها ما حمله توضيح لاتحاد طلبة بغداد الاخير بخصوص الدعوة للمشاركة في تظاهرات امهات الشهداء ، حيث اعلن عدم تبنيهم لذلك النشاط المشكلة كانت في طرحهم للسبب لعدم مشاركتهم وهو ان هذا النشاط مدعوم من الخارج.

هنا ارغب في طرح معضلة المفاهيم الغريبة التي كانت تهيمن على شباب الانتفاضة ومنها (الدعمالخارجي ) وغيرها مما انعكس في شعاراتهم التي كانوا يرددونها مثل

(كلا كلا للاحزاب ، والوعي قائد ، محد قادها ثورة شبابية) ويقفلون عليها داخل عقولهم

( بقافل عالقضية….!)

كانت تلك اهم الشعارات التي عملت مفعولها في سلوكيات المنتفضين والنشطاء والتي كانت من عوامل نكوص الانتفاضة وتراجع اوارها ، رغم بقاء جذوة الرفض والتحدي في نفوس ابنائها.

لنأتي اولاً على مفهوم رفض الدعم الخارجي , وهنا يبدو الخلط واضحاً بين الارتباط بجهات اجنبية تعمل باجندات مشبوهة وبين تضامن عراقيي الخارج مع ابناء شعبهم في الداخل ، الامرالذي يحرم الانتفاضة وابنائها من اهم روافد الدعم والمساندة.

اما شعار كلا كلا الاحزاب فهو ايضاً يحمل من ضبابية الصورة الكثير ويضع الاحزاب الوطنية والمدنية في سلة واحدة مع احزاب الفساد ويقطع عن الانتفاضة خبرة سنين من النضال الوطنيالذي خاضته تلك الاحزاب هذا بالاضافة الى جعل المنتفضين يعزفون عن تنظيم صفوفهم في هياكل رصينة او احزاب ثورية تكون اداتهم السياسية للتغيير المنشود ، فنجدهم يعملون في مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي ويعملون بشكل فوضوي بدون قيادات واضحه تتقاذفهم الاراء والتوجهات وسرعان ما تتفكك لتتشكل غيرها وهكذا تتبدد الجهود وتضل تلك الجماعات تراوح في مكانها ، بدون ان تخط مساراً ثورياً ناضجاً تكون اداتهم التي يواجهون بها احزاب الفساد في الساحة السياسية.

اما شعار الوعي قائد فهو كذلك على رومانسيته الثورية فالتمسك به من مجموعات قليلة الخبرة السياسية يجعل الجميع قادة لانهم يعتقدون ان لديهم الوعي الكافي لذلك ليغرقوا سفينتهم بجرها في متاهات الوعي المزيف. وكذلك فانه يعزز روح تغليب الذات والتفرد والعزوف عن العملالجماعي المنظم والالتزام بقرارات الاغلبية.

وهذا ينطبق على شعار (محد قادها ثورة شبابية) فهم يغلقون الباب على اجيال من المناضلين الثوريين اصحاب التمرس والخبرة في سوح مقارعة الانظمة القمعية ، ليسيروا منفردين اشبه مايكونون بثوريين تجريبيين يبدأون نضالهم من نقطة الصفر بدون اي ارث نضالي ينير لهم الطريق.

كذلك من الملحوظ اعتماد مجموعات المنتفضين في اصدار بياناتهم التي يتجنبون حتى تسميتها ببيانات خوفاً من اعتبارهم احزاب .

واخيراً وليس آخراً تعتمد تلك المجاميع على الارث التأريخي والديني الطائفي وتبدأ بياناتها بآيات قرآنية وسيرة الأئمة قبل ١٤٠٠ عام لتحليل الواقع السياسي وتحديد مساراتهم فيه. وهذا مايشبههم باحزاب الفساد الطائفي التي تستخدم الدين غطاء لهيمنتهم وسرقاتهم للمال العام.

الامر الذي يغيب فهمهم لواقع الصراع المعاصر بادواته الحديثة.

فدعوتنا مخلصة لمجاميع الانتفاضة بالتخلي عن القفل الذي يحكمون به على افكارهم لمراجعة تجربتهم والاستفادة من الخبرة النضالية الطويلة لاجيال سبقتهم وصولا لتحقيق التغييرالمنشود الذي نادت به تشرين.

فلا تكن قافل عالقضية بقدر ما تكون منفتحاً على معطيات الواقع المعاش وادوات الصراع ومتغيراته.

د صبحي بغدادي

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