مرجع ديني يحذر من حرب أهلية داخلية

وقال الخالصي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان “الوضع في العراق يعيش في حالتين؛ أحدهما في أحسن احواله من حيث وعي الناس؛ حيث انهم انتبهوا إلى مخاطر ما يجري وثبت لهم فساد العملية السياسية، وهذا يوجب عليهم التحرك من أجل إحداث التغيير الحقيقي لهذا الواقع الفاسد، ومن جانب آخر فهو في أخطر أحواله لما يجري من صراع لأحزاب السلطة على المغانم والمناصب قد يؤدي إلى حروب داخلية “.

واشار الى، “المخططات الشيطانية التي ترسمها السفارات المعادية في العراق، وعليهم ترك الاهواء والاطماع وفتنة المناصب والعمل من اجل العراق وشعبه”.