مسرور بارزاني: نفذنا مشاريع بـ 5% من ميزانية العراق .. لكن أين ذهبت الـ 95% منها؟

شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، في حلقة نقاشية خلال قمة حوار المنامة المنعقدة في العاصمة البحرينية بحضور مئات الشخصيات العالمية.

وتحدث مسرور بارزاني خلال الحلقة النقاشية عن آخر المستجدات في العراق والمنطقة، كما سلط الضوء على مكانة إقليم كوردستان ودوره في تحقيق الاستقرار.

وتطرق رئيس الحكومة إلى جملة ملفات داخلية، ومنها الإصلاح، موضحاً أن «إقليم كوردستان بحاجة إلى وقت ليلمس نتائج الإصلاح».

وتناول رئيس الحكومة قضية الهجرة، وبيّن أنها ظاهرة عالمية وتحصل في كل مكان، مبيناً أن المهاجرين الذين غادروا إقليم كوردستان وقصدوا الحدود بين بيلاروس وبولندا يحملون تأشيرات وأنفقوا الكثير من الأموال، ولم يغادروا بسبب مخاطر أمنية أو من الجوع، مؤكداً أنه تمت المتاجرة بمواطني إقليم كوردستان لـ «مآرب سياسية».

وأضاف «لا ينبغي استخدام المواطنين كسلاح بأي شكل من الأشكال».

وتابع «إن مفتاح ضمان أمننا في كوردستان يكمن في تأسيس نظام في العراق يمنع أي رئيس وزراء مستقبلي من استخدام القوة لتسوية المشاكل السياسية، وهذا يعني ضمنياً تطبيق الدستور».

ولفت رئيس الحكومة إلى أن كوردستان تتمتع بالكثير من الثروات غير المستغلة، أو المستغلة بصورة غير صحيحة، وهو ما يمكن الاستفادة منها في وضع رؤية مستقبلية طموحة تحقق النمو والتنمية، وآن الأوان للبدء في التفكير بالاستخدام الأمثل لتلك الموارد.

ومضى قائلاً: «إن الشرق الأوسط الشاسع والعراق عالقان في الخلافات بدلاً من التركيز على المشتركات التي تجمع بعضنا بعضاً».

وتطرق مسرور بارزاني في حديثه إلى التحديات التي تواجه المنطقة، وقال إن «إقليم كوردستان أصبح واحة استقرار في المنطقة».

وأردف «نحن بحاجة إلى منظومة أمنية جديدة في الشرق الأوسط».

ولفت إلى أنه يتعين أن تنخرط جميع دول المنطقة في المنظومة الأمنية الجديدة بما في ذلك إيران.

وقال: «نحن بحاجة إلى العمل من أجل تحقيق الاستقرار على مستوى المنطقة»، وأعرب عن أسفه لغياب العمل المشترك على الصعيد الأمني في المنطقة.

وعن الحشد الشعبي، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان إنه «ليس مؤسسة موحدة»، وأردف في الوقت نفسه أنه «ليست جميع ليس جميع فصائل الحشد الشعبي خارجة عن القانون».

وقال: «على الميليشيات وضع أسلحتها في مصلحة البلاد».

وبيّن مسرور بارزاني أن «استقرار إقليم كوردستان لم يتحقق بلا تضحيات».

ولفت إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط «يتم خلق المشاكل وليس إيجاد الحلول».

وقال مسرور بارزاني: «نفذنا في السنوات الماضية مشاريع بـ5 بالمئة من ميزانية العراق»، وتساءل «لكن على ماذا اُنفقت 95 بالمئة من ميزانية العراق؟».

وعن الحوار الكوردي – الكوردي في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، أوضح رئيس الحكومة أن «أربيل تشجع الحوار بين كورد سوريا لكي يتسنى لهم تحديد مستقبلهم، إلا أن ما يؤسف له أن حزب العمال الكوردستاني يعرقل هذا الأمر بسبب نفوذه على السلطات المحلية هناك».

وقال رئيس الحكومة إن جهود الحكومة العراقية والجهات المعنية الأخرى والرامية لخلق ظروف معيشية مقبولة للحد من عودة ظهور داعش أبعد ما تكون عن المنال.

كذلك تناول رئيس الحكومة التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، وأردف «لقد بدأ التغير المناخي في الشرق الأوسط».

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