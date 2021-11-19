من فرط مسرتي متشققا كرمان طازج !

بقلم مهدي قاسم ـ

قلبينا كبرزخين توأمين يتحاضنان

بدفء أفراخ عصافير أليفة على أسرة صنوبرة بظلال مشعة اخضرارا

بين شفتينا شلال نبع عسل بري لا نمل ارتواء منه صبحا و عشيا ،

ظلينا يتراقصان متشابكين بمرح أطفال مشاغبين عند رمال بحيرة ناعسة .

و يطلان على شرفة العالم قمرا مكتملا

يلعق أصابع شعاعه و ينتشي مخطوفا في أرجوحة وحشته الأنيسة .

يا لهذه الأرض المعشبة بحضوركِ المزّهر زنبقة بنكهة روح فرحانة ا !.

بدون خطواتك المديدة مع خطوي

سيكون كل شيء باهتا ، باردا ، موحشا ، كمقبرة قديمة .

سأبقى بدونك فقير مسرات ، يتيما شريدا ، و بلا أي أنيس أو شفيع .

من إشراقة ابتسامتك المضيئة استمد فتوة نفسي

و أنسج ما تبقى من رونقة أيامي الأتية .

بين خطوط راحتك المنبسطة مثل لمسة حرير ناعمة

أراني غيمة مضرجة فوق علو قامتكِ

أحوم كنسر متضور اشتياقا محموما

أتبع خطوكِ المتوثب أينما مضيتِ مرفلة ، حافلة ، نسمة عذبة .

كم أنا غني بكنوز وجودكِ الزاخر بعطايا حنانك نبعا دافقا

حتى أكاد اتشقق من فرط مسرتي المستوية كرمان طازج !.

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