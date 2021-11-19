واشنطن تفرض عقوبات على عسكري حوثي بارز

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على قائد عسكري حوثي بارز، قالت إنه يقود منظمة للدعم اللوجيستي العسكري يهيمن عليها الحوثيون.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن “صالح مسفر الشاعر أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر بأكثر من 100 مليون دولار مستخدما مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما يشمل الابتزاز”.

وأضاف البيان أن “حملة الابتزاز التي استخدمها الحوثيون لتمويل جهودهم العسكرية، تعد مثالا على أعمال الحوثيين التي تغذي عدم الاستقرار وتزيد من معاناة الشعب اليمني”.

ووصف البيان الشاعر بأنه حليف مقرب لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وساعد في حصولهم على أسلحة مهربة.

كذلك أشار البيان إلى أن الشاعر أجبر بنوكا وشركات ومكاتب صرافة بشكل غير قانوني على القيام بإجراءات مثل عمليات السحب وتحديد أصول العملاء.

وقال البيان إن “أولئك الذين تحدوا الشاعر اعتقلوا واحتجزوا إلى أجل غير مسمى من قبل مكتب الأمن القومي الذي يسيطر عليه الحوثيون واتهموا زورا بأنهم جواسيس”.

وأشرف الشاعر أيضا على تحويل ومصادرة أموال 35 برلمانيا يمنيا غير متحالفين مع الحوثيين وعائدات من مشاريع ممولة من قبل منظمات دولية داخل اليمن.