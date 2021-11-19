وفاة مهاجر من إقليم كوردستان من شدة “البرد والجوع” في بيلاروسيا

توفي مهاجر من إقليم كوردستان، يوم الجمعة، على الحدود بين وبيلاروسيا وبولندا.

وقال أحد المهاجرين المتواجدين على الحدود البيلاروسية “قمنا اليوم بدفن شاب له من العمر نحو 25 عاماً وهو من سكنة إقليم كوردستان”.

وأضاف أن “هذا الشاب توفي بعد مضاعفات لشدة البرد والجوع هنا”.

وبهذا الخصوص يقول “اوضاعنا صعبة جدا وشرطة بيلاروسيا تدفعهم في الليل نحو الأسلاك الشائكة مع بولندا ولا يسمح لهم بالعودة الى العاصمة بغية العودة الى اقليم كوردستان، داعياً “لفتح ممر لهم عبر بولندا من أجل العودة”.

وتابع “عندما نطلب من شرطة بيلاروسا العودة إلى العاصمة مينسك وتسجيل اسمه للعودة الى العراق نتعرض للضرب”.

وعن أعداد المتواجدين هناك يقول بـ”الاف”.

ووصلت أمس الخميس وجبة مكونة من أكثر من 430 مهاجراً من العالقين في الحدود بين بيلاروسيا وبولندا إلى مطاري اربيل وبغداد.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت السلطات العراقية إجلاء 690 من مواطنيها ظلوا عالقين لأسابيع على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا شرقي أوروبا.

وفي أغسطس/آب الماضي، طلبت دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لبيلاروسيا (ليتوانيا ولاتفيا وبولندا) مساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع كبير في عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من العراق وأفغانستان وسوريا.

واتهمت حكومات هذه الدول الثلاث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتعمد دعوة “سائحين” إلى بلاده، وتسهيل هجرتهم بشكل غير نظامي إليها.

فيما أعلن الرئيس البيلاروسي أن بلاده ستتوقف عن منع وصول المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها.

والشهر الماضي، أكد العراق رفضه استخدام مواطنيه في صراعات دولية هم بعيدون عنها كل البعد، وأكد أن المهاجرين العراقيين الذين يتدفقون على حدود ليتوانيا من بيلاروسيا مغرر بهم، وهم يستحقون الرعاية من كلا البلدين.