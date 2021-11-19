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يدعوكم مركز التنوع البيولوجي في معهد فلسطين

  •  فلسطين التعدادية والوحدة
رغم أننا قضينا الساعات والأيام والأشهر ومحاولاتنا من فلسطين مع كثير من الدول الناميه للتأثير في اجتماعات التغير المناخي فإن النتيجة لم تكن مرضية لنا (أنظروا https://bit.ly/3Cm35Ra) . لكن مستوى العمل الجماعي والعلاقات التي عملناها كانت مهمة وجماعيا سنضاعف جهودنا.  

 

يدعوكم مركز التنوع البيولوجي في معهد فلسطين للتنوع البيولوجي والاستدامة في جامعة بيت لحم (palestinenature.orgلحضور مؤتمرنا حول التنوع البيولوجي الذي سيعقد في 30 نوفمبر 2021. الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز التنوع البيولوجي والتنوع البشري في فلسطين. يهدف إلى نشر المعرفة المنظمة حول الحفاظ على التنوع وتعزيزه. يجمع المؤتمر خبراء من المنطقة بالإضافة إلى باحثين وطلاب محليين مع التركيز على التبادل ونقل المعرفة في مجالات التنوع. سيكون المؤتمر باللغة العربية مع توفر الترجمة الإنجليزية. الحضور شخصيًا  لعدد محدود.. يرجى الاطلاع على الدعوة والبرنامج باللغتين العربية والإنجليزية

https://drive.google.com/drive/folders/1X2FQ1_Gjnav3-yWbzlBWE6T_9UYN0hnb 

يرجى التأكد من التسجيل كحد أقصى بحلول 26 نوفمبر 202. باستخدام الرابط التالي https://bit.ly/3nbl6gR

يمكنك أيضًا مشاركة الدعوة المنشورة على صفحات الفيسبوك

https://www.facebook.com/UnityDiversityProject/posts/375609617685975

 

وبالنسبة لنا في المعهد نعطي 3 الى 4 محاضرات وورشات أسبوعيا وننشر بحثين شهريا للبيئة وسيزيد هذا العدد بزيادة مستوى التحدي. بين 19 ديسمبر و 31 يناير سنقوم أنا وزوجتي برحلة الى الولايات المتحدة حيث ترتب لنا محاضرة في سبعة ولايات لغاية الآن. إذا كنتم مهتمين بالمساعدة تجدون أسفل سيرة ذاتية مختصرة والرجاء التواصل

 

البروفيسور مازن قمصية هو مؤسس ومدير متطوع لمعهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة  http://palestinenature.orgفي جامعة بيت لحم بعد أن خدم في جامعات أمريكية مشهورة مثل  Yaleو  Duke  نشر أ.د. مازن أكثر من 160 ورقة علمية وأكثر من 30 فصلاً في كتب مختلفة والعديد من الكتب حول موضوعات متنوعة من التراث الثقافي إلى حقوق الإنسان إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتشخيص السرطان. أ.د. مازن عضو في مجلس إدارة عدد من المنظمات الشبابية والخدمية الفلسطينية (انظر http://qumsiyeh.org   ويشرف على العديد من المشاريع المتعلقة باستدامة المجتمعات البشرية والطبيعية، حائز على جائزة مؤسسة Paul K. Feyerabend لعام 2020 (التي تكرم وتشجع الإنجازات الرائعة التي تمثل مصدرًا حقيقيًا للإلهام)، وحصل عام 2019 على جائزة Takreem التي تكرم الإنجازات العربية الرائدة (للعمل البيئي)

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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