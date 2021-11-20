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أخضر بلون الضياء الأول

عدنان قحطان كاظم

أخضر بلون الضياء الأول
بلون الشموع الدافئه
بلون الحنين لنهر
ووجه حنون
وسنابل قمح
بين يدي مزارع
تشرئب وتخضر
من وجه الشمس
على خدود الظل
وبين ملازم الطلبه
تبيض اكثر فأكثر
من ذكر ام لوليدها
وهو يلعب بين الصبيه
ألم تشبع لعبا
يكاد وجهك يتلون بالاصفر
من سطور الحنين
في ذهن شاعر
يولد كما الزرع
أخضر ويخضر خصبا اخضر
من وجه العراق
عل مدن الاشواق
كما الحنين
يزهر ويكبر
دوما يشع بالحنين
أكثر فاكثر
من دورب الصبيه
يزهر بالحب
وينمو كالاشجار
على المدينة
فتكبر أكثر فأكثر
من زورق الشطئان
يلاعبه الموج
فيزرق كما البحر
أكثر فأكثر
من حنين الماء للسحب
يصعد بالماء
فتنزله الاشواق
أخضر واخضر
من شوق العراق
كما الشهب
تردي اشواقها على الارض
فتنمو في السماء والارض
زهرة وشعاع شمس
وتنمو في الارض
وجنة الحب
ويزهو العراق
بموعد اخضر
كل يوم
يكبر أكثر فأكثر

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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