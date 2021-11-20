إعمار دير {مار كوركيس} في الموصل

الموصل: شروق ماهر

افتتح عدد من رجال الدين المسيحيين إلى جانب رجال الدين المسلمين، أمس الجمعة دير “مار كوركيس” الذي يعدّ أقدم دير مدمر في الموصل ويقع على تل منطقة العربي شمال المدينة.

وقال مسؤول كنائس الموصل الأب عادل رائد في حديث : إنَّ “الفرق الهندسية والفنية من قبل شركات الإعمار شاركت بإعمار أقدم دير وموقع لرهبان دير (مار كوركيس) في منطقة العربي شمال الموصل بعد خروجه عن الخدمة للمسيحيين منذ أكثر من أربعة أعوام”.

وأضاف أنَّ “الدير افتُتح بالكامل بعد أن كان قد استؤنف فيه جزء من أعمال الصيانة قبل أكثر من عام”، وتابع أنَّ “الافتتاح تم بحضور عدد كبير من رجال الدين المسيحيين والمسلمين أيضاً الذين شاركوا إخوتهم حفل افتتاح الدير الذي قرعت أجراسه بعد تدمير استغرق أربعة اعوام من قبل عصابات (داعش) الارهابية التي أقدمت خلال سقوط الموصل على تدمير الدير ودار الرهبان بالكامل”.

وبين أنَّ “افتتاح الدير يأتي عشية الاستعدادات لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد الشهر المقبل لاستقبال عودة النازحين من المسيحيين إلى مدينة الموصل وتحديدا منطقة العربي التي تقطنها أغلبية مسيحية شمال

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