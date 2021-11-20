الإرادة القطزية!!

كيف هزم قطز هولاكو؟!!

سؤال لم يتم البحث في الإجابة عليه , إذ كيف لرجل أن يتحدى , ويؤمن بأنه سينتصر على عدوه , وهو أقل منه عدة وعددا , ودولته كانت تعيش إضطرابات وإنشقاقات داخلية , وقواته مشتتة.

من أين أتته تلك الإرادة والثقة لينطلق لمواجهة هولاكو ولا ينتظره ليأتي إليه؟

وكيف تجرأ على قتل مبعوثيه , وتعليق رؤوسهم في ميادين القاهرة ؟

إرادة فرد واحد هزمت جيشا , يُشاع عنه أنه من أعتى الجيوش وأكثرها توحشا وفتكا ودمارا.

لكي نعرف منبع هذه الإرادة الإنسانية المطلقة المشرقة , التي حطمت وجود إمبراطورية كانت تطمح بسيادة العالم , لابد من التعرف على صاحبها.

قطز إسم أطلقه عليه المغول , وإسمه غير ذلك , وهو من عائلة ذات شأن , وتربى على أنه أمير , لكن المغول إجتاحوا بلاده وقتلوا أهله وأسروه صبيا , وباعوه عدة مرات حتى إنتهى به الأمر في مصر , بعد أن إشتراه من إشتراه , فهو إنسان ذو ثقافة حضارية ودينية , ومن عائلة قيادية , وفيه موروثات القيادة ومهاراتها وعزيمتها.

وبسبب ما فيه من الطاقات والقدرات , تمكن أن يتقدم في دولة المماليك في مصر , حتى يتسنم زمام القيادة فيها.

ولا ننسى أن تجربته مع المغول لسنوات أطلعته على طبيعتهم ومصادر ضعفهم وقوتهم , وأكدت له بأنهم ضعفاء مهزومون , لكنهم يعتمدون على الإشاعات المرعبة , وما يجندونه من أبناء القبائل وهم يزحفون نحو أهدافهم.

ولهذا لم تخيفه تهديدات هولاكو , وحربه النفسية ضده , بل جابهها بسلوك غير مسبوق , وإرادة لا تخطر على بال؟

وكان صادقا في تقديراته وفهمه لهذا الجيش الواهم بأنه لا يُقهر , خصوصا بعد أن دمر بغداد وما تبعها من حواضر الدول العباسية.

فإنطلق بإرادة واثقة وعزم شديد , مع من إستطاع أن يحشدهم معه لإنجاز مهمته , وتمكن في معركة “عين جالوت” أن يهزم المغول شر هزيمة ما قامت لهم قائمة بعدها مهما حاولوا.

ولو إنه قتل بعد عودته من إنتصاره , بسبب الخيانة والتنافس على الكرسي , لكنه أنقذ البشرية من خطر عظيم , كان يتهددها , بل أنه حمى أوربا من المارد السفاح.

وهذا يعطينا درسا عمليا على أن الإرادة هي الأساس , فعندما تتحطم الإرادة تقع الهزيمة , فالشعوب تنتصر بإرادتها لا بسلاحها وقوتها وحسب!!

د-صادق السامرائي

9\8\2021

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