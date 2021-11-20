السيد الصدر يعلن حلَّ تشكيل {لواء اليوم الموعود}

حلَّ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أمس الجمعة، تشكيل (لواء اليوم الموعود).وقال السيد الصدر، في تغريدة على “تويتر”: “كبادرة حسن نيّة مني أنا (مقتدى الصدر)، أعلن حلَّ تشكيل (لواء اليوم الموعود) وأغلق مقراته”.

وأضاف، “ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقا أو ما يسمى حاليا لواء 313 و314 و315 في سامراء لأمرتهم بتسليم سلاحهم ولأطاعوا فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم”.

وتابع السيد الصدر، “وإن وجد فعليهم تسليمه خلال مدة 48 ساعة عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحلِّ الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها وغلق مقراتها، بل وتكون رسالة أمان وسلام للشعب كافة”، مطالباً مسؤول اللواء بـ”تنفيذ هذا القرار”.

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