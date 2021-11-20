الصدر يصدر توجيهات وتعليمات للكتلة الصدرية

اصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر السبت، توجيهات وتعليمات لأعضاء الكتلة الصدرية.

وقال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في تدوينة على “فيسبوك” اليوم، (20 تشرين الثاني 2021)، انه “تم اليوم السبت المصادف 21-11-2021 عقد اجتماع لأعضاء الكتلة الصدرية في (الحنانة) النجف الاشرف وقد نقل رئيس الكتلة الصدرية توجيهات وتعليمات سماحة السيد القائد وكان من اهمها:-

-على الجميع تحمل المسؤولية من اجل العراق والحفاظ على سيادته وهيبته.

-العمل والمثابرة من اجل تقديم الخدمات الى الموطن العراقي وتوفير الحياة الكريمة له.

-التكاتف والتعاون مع اعضاء الكتل الفائزة التي تمتلك الروح الوطينة في عموم العراق من اجل تقديم الخدمات على مستوى كل محافظة ومستحقاتها.

-تم استعراض مجريات الوضع الراهن و آلية العمل وكيفية التعامل معه.

-واخيرا ايصال سلام وتحيات سماحة السيد القائد الى جميع الحضور والدعاء لهم بالموفقية”.

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