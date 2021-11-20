القبض على 64 متهما وضبط “مسيرة” في العاصمة

أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت، القبض على 64 متهما وضبط 41 قطعة سلاح في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت الخلية، في بيان إن “المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال (72) ساعة الماضية تمكنت من إلقاء القبض على (44) من المُتَهَمين وفق مواد قانونية مختلفة”.

وأضافت، أن المفارز تمكنت أيضا من “ضبط (36) حبة مخدرة، و(48) غراماً من مادة الكريستال، و(10) أجهزة لتعاطي المخدرات، بالإضافة الى ضبط طائرة مسيرة (درون) فضلاً عن إلقاء القبض على (20) متهماً من مخالفي شروط الإقامة”.

وفي السياق ذاته، تمكنت المفارز من “مصادرة (29) مسدساً، و(12) بندقية مختلفة الأنواع، و(1200) اطلاقة عتاد مختلفة”.

وأشارت الى أن “جميع الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون”. انتهى/25س

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