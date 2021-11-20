المرجع الخالصي: قرار بريطانيا الأخير يؤكد وبشكل قاطع انها دولة العدوان والاستعمار الخبيث

كتب المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته الشخصية في تويتر:

تؤكد بريطانيا مرة أخرى بقرارها الاخير وبشكل قاطع انها دولة العدوان والاستعمار الخبيث منذ وعد بلفور واحتلال فلسطين وتسليمها للصهاينة وحتى إعلانها الحرب على المقاومة الشرعية للشعب الفلسطيني، وقرار تجريمها ووصمها بالإرهاب وكما فعلت في عدوانها على العراق منذ الاحتلال الأول وإلى الاخير مع دولة الشر الأكبر، ولكن كل هذا لن يغيّر الحقائق ولن يضيّع الحق الذي يتجسد في استقلال الشعب العراقي والفلسطيني وباقي شعوب الأرض والأمة لكي تظهر النهاية الحتمية لهذه القرارات والمواقف المخزية؛ والتي لن تكون الا في منازل العهر والعفن ومستودعات نفايات التاريخ.

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