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امريكا تعاقب روسيا قانونيا بعد اختراق هذا التطبيق …

امريكا تعاقب روسيا قانونيا بعد اختراق هذا التطبيق ...

قال البيت الابيض ردا على روسيا بعد اختراقها التطبيق الشهير SolarWinds و قال البيت الأبيض ان الحكومه الأمريكية أمرت بطرد 10 دبلوماسين من واشنطن العاصمه .

وألقى الرئيس الأمريكي بايدن باللوم على مجموعة الهجمات الإلكترونية المدعومة من روسيا Cozy Bear لأنها تعتبر الجاني اوحيد وراء الحادثة اختراق SolarWinds.

و قالت المخابرات الأمريكية في كل ثقة ان الهجوم نفذته المخابرات الخارجيه الروسيه .

كما تمة معاقبة عدد كبير من شركات الامن السيبراني التابعه للقطاع الروسي الخاص .

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