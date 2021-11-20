امريكا تعاقب روسيا قانونيا بعد اختراق هذا التطبيق ...

قال البيت الابيض ردا على روسيا بعد اختراقها التطبيق الشهير SolarWinds و قال البيت الأبيض ان الحكومه الأمريكية أمرت بطرد 10 دبلوماسين من واشنطن العاصمه .

وألقى الرئيس الأمريكي بايدن باللوم على مجموعة الهجمات الإلكترونية المدعومة من روسيا Cozy Bear لأنها تعتبر الجاني اوحيد وراء الحادثة اختراق SolarWinds.

و قالت المخابرات الأمريكية في كل ثقة ان الهجوم نفذته المخابرات الخارجيه الروسيه .

كما تمة معاقبة عدد كبير من شركات الامن السيبراني التابعه للقطاع الروسي الخاص .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط