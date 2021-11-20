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بعد حدوث تغيير في النتائج.. مرشح فائز يطالب بإعادة إجراء الانتخابات

بعد حدوث تغيير في النتائج.. مرشح فائز يطالب بإعادة إجراء الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب السابق والمرشح الفائز حالياً باسم خشان، اليوم الجمعة، على ضرورة إعادة إجراء الإنتخابات بشكل كامل، وذلك بعد حدوث تغييرات في النتائج بعد الذهاب إلى العد والفرز اليدوي.

وقال خشان في تصريح  إنه “بعد إعادة العد والفرز اليدوي لنسبة قليلة من المحطات حدثت فروق كبيرة في النتائج حيث ان مرشحين ااثنين من محافظتي بابل والبصرة استبعدا وحل مكانهما اخرين”.

وأكد أنه “في حال تم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات ستتغير النتائج بشكل جذري”.

وأضاف، أن “أنه من الضروري جداً إلغاء نتائج الانتخابات الحالية وإعادة اجراءها من جديد”.

وتابع خشان، أن “الانتخابات شابها الكثير من علامات الاستفهام لذلك فإن هنالك عدم رضى من جميع الكتل السياسية”.

وأشار إلى أنه “بالإمكان إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجراءها من جديد في المرحلة المقبلة”.

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