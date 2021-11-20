تحقيق عاجل بحادثة الاعتداء على مشرف تربوي

بغداد: اسراء السامرائي

فتحت مديريَّة تربية الكرخ الثانية تحقيقاً عاجلاً بحادثة اعتداء احد مدراء المدارس بالضرب على مشرف تربوي وقرَّرت سحب يد المدير كخطوة اولية، بينما استنكرت نقابة المعلمين هذه الحادثة والاعتداءات المتكررة على التربويين منذ انطلاق العام الدراسي.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي : إنه “تم تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادثة التي تعرض لها المشرف الاختصاصي على يد أحد مدراء المدارس ضمن قاطع المديرية”.

واشار إلى أنَّ “المديرية قررت مبدئيا سحب يد مدير المدرسة من ادارتها {المدرسة} كاجراء اولي لحين اكمال التحقيق بالاعتداء الذي قام به بحق المشرف الاختصاصي”، مبينا بالوقت نفسه أنَّ “سحب يد المدير من ادارة المدرسة لا يعني أنه تمت معاقبته بل إنَّ ذلك اجراء احترازي لضمان عدالة التحقيق”.

من جانبه، قال نقيب المعلمين الدكتور عباس السوداني لـ “الصباح”: إنَّ “النقابة تستنكر الاعتداءات التي يتعرض لها التربويون لاسيما مع بدء السنة الدراسية 2021 ــ 2022”.

واوضح أنَّ “كل سنة دراسية تشهد مشكلات تعترض العملية التربوية، إذ يتعرض المعلم إلى اعتداءات متكررة من جهات عدة لاسيما في المدارس الثانوية كولي امر الطالب او الاعتداءات العشائرية مما يعيق سير العملية التعليمية لاسيما في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد بعد أن عُلّق الدوام بالمدارس لعامين بسبب جائحة كورونا”.

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