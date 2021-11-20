تعزيز التنوع الثقافي رسالة الدار العراقية للأزياء في أمسية ثقافية

تضامن عبدالمحسن

نظمت مؤخرا الدار العراقية للأزياء أمسية ثقافية فنية بالتعاون مع فريق سومريات، تحت شعار (دور المرأة في اشاعة ثقافة التنوع)، سلطت الضوء خلالها على أهمية دور المرأة العراقية في تعزيز التنوع الثقافي. جاء ذلك في قاعة الجواهري في الدار، وشهدت حضورا جماهيريا تميز بوجود نخب من المثقفين ومنظمات مجتمع مدني.

بدأ الحفل بعزف منفرد للنشيد الوطني على آلة القانون للعازفة الواعدة (زهراء نائل)، أردفته بمقطوعات موسيقية من التراث العراقي، لتتوج الأمسية بالإبداع النسوي في المجال الموسيقي.

وفي كلمته، رحب وكيل وزارة الثقافة، عماد جاسم، مدير عام دار الازياء وكالة، بضيوفه، أما مدير عام دائرة الفنون الموسيقية فقد أشاد في كلمته بما تقدمه الدار من فعاليات وأمسيات.

كما تضمنت الأمسية تنظيم جلسة نقاشية، تناولت دور المرأة العراقية في الحفاظ على التنوع بكل أشكاله الذي يزخر به مجتمعنا، أدارت الجلسة الناشطة ايناس هادي، وقدمتها نخبة مميزة من الناشطات المؤثرات في المجتمع المدني ممن يمثلن مختلف الأطياف والمكونات العرقية والثقافية، وهن هناء ادورد وفينوس سليمان وبان فرات الجواهري وجنان صليوا وسمر نبيل.

ومسك الختام كان مع عرض مميز للأزياء الفلكلورية والتراثية المتمثل بأزياء جميع المحافظات والأطياف العراقية، كما شهدت القاعة معرضا للرسم بريشة إحدى المبدعات العراقيات يعكس رسالة محبة وسلام للعالم اجمع.

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