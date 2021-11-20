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“حكايتنا” كتاب يروي قصص من تاريخ بلدة دبورية

“حكايتنا” كتاب يروي قصص من تاريخ بلدة دبورية

كتب: شاكر فريد حسن

بمبادرة مركز الشباب في بلدة دبورية وبالتعاون مع المركز الجماهيري، صدر كتاب “حكايتنا”، وهو عبارة عن تسجيلات صورة وصوت،ويشتمل على لقاءات مع كبار السن في البلدة، يروون من خلالها قصصًا عن تاريخ دبورية في مراحل زمنية مختلفة.

ويشكل الكتاب تجربة جديدة، وجهد مبارك يستحق التقدير والاحترام، فألف تحية للقائمين على هذا المشروع التثقيفي، وبانتظار مبادراتومساهمات أخرى تقدم خدمة جلى لمجتمعنا ولأجيالنا الشبابية الناشئة، في ظل ما نشهده من ظواهر اجتماعية سلبية ومدمرة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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