خبراء: التحالفات السياسيَّة المقبلة ستكون {اضطراريَّة}

بغداد: مهند عبد الوهاب

رأى خبراء ومحللون سياسيون أنَّ التحالفات السياسيَّة المقبلة متباينة بين أن تكون “اضطراريَّة” أو “طولية” بتشكيل كتلة أكبر من المكونات الثلاثة، مرجحين تفعيل كتلتي المعارضة والموالاة في البرلمان المقبل.

وقال المحلل السياسي صادق محمد الهاشمي : إنَّ “التحالفات السياسية المقبلة بين الكتل لن تكون اختيارية ولا يوجد حزب أو طرف أو كتلة له خيار التحالف، هذه المرة التحالفات تتصف بصفة

الاضطرارية”.

وأضاف أنَّ “التحالفات السابقة كانت اختيارية وفيها فرص ومساحة للاختيار ولكل كيان وحزب وفرد أن يناور في البحث عن مصالحه الوطنية أو المذهبية أو المكوناتية أو الشخصية بحكم إمكانية أنَّ التحالف يمكن أن تنضم إليه تحالفات أخرى سواء كانت شيعية أو كردية أو سنية”. وأشار إلى أنَّ “هذه المرحلة بفعل الانقسام الشديد وتوزيع المقاعد بتفاوت كبير وشدة التباين في الأقل في المكون الشيعي بين التيار الصدري وباقي الأحزاب التي اتحدت في الإطار التنسيقي؛ وهذا التفاوت سيُضطر الجهتين إلى أن تتحالفا مع بعضهما لتكوِّنا الكتلة الاكبر وتشكلا حكومة وفق الدستور لأنَّ أي طرف من الأطراف لن يتمكن من تشكيل الكتلة الأكبر”.

من جانبه، بين المحلل السياسي مناف الموسوي في حديث لـ”الصباح”، أن “السيد مقتدى الصدر قدم يوم أمس الاول خارطة طريق وبرنامجا تحالفيا وبرنامجا حكوميا، وكان التحالفي قائما على رؤية ثابتة وهي الاعتراف بالنتائج الانتخابية وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المفسدين، وعرض على الكتل التي تريد أن تشترك في الحكومة أن تقدم الاشخاص الذين عليهم ملفات فساد الى القضاء العراقي وبالتالي المشاركة في عملية الاصلاح المقبلة”.

وأضاف أن “هناك اقترابا واضحا في الرؤية بين الكتل الفائزة في عملية إدارة الدولة المقبلة والمتمثلة في الذهاب الى حكومة أغلبية وطنية من خلال تحالف طولي يجمع جميع المكونات السياسية وانضاج الآلية الديمقراطية من خلال تفعيل كتلتي الموالاة

والمعارضة”. وأوضح أن “هناك من يحاول أن يعرقل ويؤخر التحالفات من أجل الحصول على مكاسب سياسية في الحكومة المقبلة، ولكن الجميع يقترب ويتفق مع الرؤية والبرنامج التحالفي الذي قدمه السيد الصدر ولاسيما الكتل

الفائزة”.

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