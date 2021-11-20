خبير امني: وجود البيشمركة لا يخضع للقائد العام ويتقاطع مع الدستور

اكد الخبير الأمني صباح العكيلي , السبت , ان قوات البيشمركة لا تخضع للقائد العام للقوات المسلحة كونها لا تأتمر باوامره وبالتالي فانها تتقاطع مع الدستور, مبينا انه يتحتم على قوات البيشمركة اما ان يتم ضمها دستوريا للقائد العام او حلها.

وقال العكيلي في تصريح إن “تشكيل قوات البيشمركة الذي يتقاضى رواتبه من الخزينة الاتحادية قوة تم تشكيلها وفق اتفاق سياسي”, مبينا ان “وجودها حاليا يتقاطع مع الدستور لكونها غير خاضعة للقائد العام للقوات المسلحة ولا تاتمر باوامره”.

وأضاف ان “امام البرلمان المقبل توصيف هذا التشكيل العسكري كما حصل مع هيئة الحشد الشعبي”, موضحا انه “يتحتم على قوات البيشمركة اما ان يتم ضمها دستوريا للقائد العام او حلها” .

يذكر ان قوات البيشمركة لم تكشف عن اعدادها الحقيقية الى الحكومة الاتحادية وهناك شكوك بان الحكومة تصرف رواتب باعداد وهمية دون تزويدها بقوائم حقيقية.انتهى / 25م

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