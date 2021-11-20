صرخة!

انقذوا مقبرة وادي سلام من الفوضى!!

احترموا قبور امواتنا!؟

عبد الله البهادلي

اعتدت منذ سنين خلت أن لا أزور مدينة النجف الاشرف. او كربلاء المقدسة في أيام المناسبات.

تعلمت درسا لن أنساه أن الزحام والتدافع الشديد كاد أن يسبب لنا شجارا داخل المقبرة. حين اصطدمت سيارتنا مع أخرى. سائقها متهور. معه جمهرة رعاع وزعط متخلفين. الا ان دفع الله ما كان.

في تلك اللحظة تساءلت:

لماذا نزور مرقد الامام امير المؤمنين؟ لماذا نزور مرقد الامام الحسين. سلام الله عليهما؟

ثم لماذا نزور قبور امواتنا؟ هل بقصد التفاخر؟ ام للترحم عليهم.

يقينا.. كلنا على بينة. أن زيارة الأئمة الأطهار هي للتبرك وطلب الشفاعة لمنزلتهم الكريمة عند ربهم.

ثم إنها (الزيارة) لا تخلو من لحظات تأمل وتبتل وقنوت للخالق تبارك اسمه.

أما زيارة قبور أهلنا ومعارفنا في هذه البقعة المباركة. فهي وفاءا لصلة القربى والمودة بيننا. ووفاءا لايام خلت قضيناها معا. فهم اينما كانوا في سويداء القلب: جد. اب. أم. أخ. ابن. عم. خال. زوجة. صديق. قريب. وما اكثرهم.

احبة وخلان غيبهم القدر عنا. ليسكنوا هذه القبور الموحشة.

حتى لكاني اشعر بالغربة والحنين حين أطالع أسماءهم مدونه على شواهد قبورهم.

فيا حيف. لم يبقى من (مجايلنا) الا القليل.

أمسينا غرباء ونحن في خريف العمر . كانا على وشك اللحاق بهم. مثلما سنته سبحانه في خلقه:

(كل شيء هالك الا وجهه الكريم).

لا جرم

زيارة القبور والمقابر في جوهرها: موعظة. وعبرة. وتذكر لحقيقة الموت. لعل قلوبنا القاسية تلين. تخشع. وهي تنظر نحو جثامين الاحبة والخلان حلت بفناء هذه الأرض القفر. فتعود الى رشدها. تدعوا لفعل الخيرات واجتناب المعاصي والاثام.. وما أكثرها: فساد مالي. إداري. انتقام. ظلم. تزوير. طمع. نفاق. غرور. حسد. بغض. قتل النفس البريئة…

السؤال:

هل يتحقق هذا الشعور؟ هل نعيش حقا لحظات صفاء ذهن. وتبتل وقنوت وسمو روحي نتضرع اليه سبحانه ليرحمنا نحن الاحياء ويغفر لنا ويرحم امواتنا جميعا؟

اقول: اشك في ذلك؟ رب من يسال: كيف ولماذا؟ وقد جئنا لهذا المكان (مقبرة وادي سلام) بمشاعر مفعمة بالحب والحنين والوفاء والذكريات الجميلة والدعاء.

لكني اصر جازما: ربما قراءة سورة الفاتحة غير ممكنة (تنساها). تلك اللحظات وانت تلهث. وانفاسك تتصاعد. لكي تتسلق هذا القبر. ثم تنتقل مترنحا. هاويا على ظهرك او جنبك لاجتياز الآخر. ثم الثالث. ثم الالف. كي تصل لقبر أحد ذويك او خلانك. من يدري؟ ربما تسقط أرضا قبل أن تصل. قد ينهار بك قبر وهمي. سبحان الله في بلادنا حتى القبور لم تسلم.

ثم لعل هناك من يسال:

وماذا عن الاموات الفضائيين؟ اقول كل شيء جائز في عراقنا الجريح.

من يدري؟ حين تغطس في قبر وهمي. قد تصاب بالذعر والفزع وكابة مزمنة. وقد يتبادر الى ذهنك انها مؤامرة دبرت بليل ضدك. وما اكثر المؤامرات في بلادنا. عدا ذلك ربما تصاب برضوض وكسور وكدمات لا قدر الله. ومن المحتمل جدا ان تفقد حذاءك كما حدث مرة مع أحد معارفي. حين انخسف تحت قدميه حافة قبر اضطر لتسلقه. مدون عليه اسم وهمي. مع ديباجة من آيات الذكر الحكيم. كان ذلك عام ٢٠١٦.

في لحظة ما من هذا اليوم ١٤/١١/٢٠٢١. تخيلت تسلق جبل هندرين او زوزك في شمالنا الحبيب اهون من ممارسة رياضة الصعود والنزول مكرها. وسط غابة كثيفة. مترامية الأطراف. قبور متراصة كعلب السردين. الحية لا تخترقها. متباينة في كل شي:

ارتفاعاتها. ألوانها. صور ساكنيها. نوعية المرمر والأجر المستخدم في بناءها. كتابة أسمائها.

اجل. تختلف في كل شيء. حتى في ميزان العمل الصالح والطالح لزبائنها الاموات.

في لحظة عصيبة مرت. كنت متكأ. استريح على جدار قبر شاهق. تظلله رايات وإعلام خفاقة. صورة لصاحبه جنب الإمام عليه السلام وهو يمتطي اسدا مخيفا. مزمجرا. كأنه يحذر ساكني القبور التي بدت كاقزام من حوله.

ربما نسي ذويه:

خير القبور الدوارس كما ورد في الحديث الشريف.

كانت المقبرة موحشة. قليلة الحركة. كون ذلك اليوم دوام رسمي. خالي من المناسبات. لكن مع ذلك كنت الحظ أفواج من نسوة. يتهامسن وهن يتسللن بوجل من خلال فتحات ضيقة. بالكاد يجتازها البشر. يتلفتن بحذر. خوفا مما يحكى عن عصابات للجريمة المنظمة وغير المنظمة. وقانا الله شرها. اتخذت اوكارا لها في بعض انحاءها العصية.

كن ملفعات بالسواد من قمة الرأس لاخمص القدم. ثمة مجموعة منهن وصلن لظالتهن. احطن بالقبر. على شكل نصف دائرة. ربما حسبنه يستمع لشجنهن الجنوبي بما فيه من حزن ولوعة. وهو ينبعث وسط تلك الغابات. يكسر سكونها الموحش. كانت إحداهن تنعي موال بكلمات تفطر القلب. دموعنا ونحن على مبعدة منهن هطلت كمرازيب في شتاء ممطر. ليس كشتاءاتنا في هذه السنين العجاف.

تستطرد برقة وحنان:

بالكبر كون هواي بيبان

وشوفنك ييمه شوكت ما جان.

لشوفت رسومك كلبي عطشان.

هلاه عبيد هلاه يمه.

في جهة مقابلة ثمة مجموعة اخرى. افترشن وسط زقاق ضيق. عتيق. على جانبيه قبور متهالكة. الاجر الذي شيدت به متاكل لقدمه. يتناثر ترابه الاحمر للأسفل منه. يقع على مبعدة من القبر الذي جئن لزيارته. حيث عجزن من اجتياز اجمة من قبور متشابكة مع بعضها تحيط به. لكنهن لم يتراجعن. اقمن احتفالا حزينا في الهواء الطلق. كان الجو لطيفا ذلك اليوم. وقد زاد من لوعتهن أخفاقهن في الوصول لقبر عليوي العزيز.

لا شك كانت بضاعتهن كغيرهن القادمات من جنوبنا القصي. نعي ونواح بنكهة حزينة حارة. قلما تجد أبلغ منه تاثيرا وتفاعلا مع النفس. نعي يلامس شغاف الفؤاد المكلوم:

جيتك وردتك تكعد وياي.

ويرد لي شوفي لهاي ولهاي.

من البواجي وشلن ماي.

با عليوي يا شيال همي.

لم تنتظر طويلا. تجيبها أخرى من ذات الفصيلة. في تناوب متقن:

من دمعي كبرك بلليته.

بشعواط جبدي بخريته.

ما ظل بخيت وما نخيته.

بلياك ريت الظعن ما رد.

صفوة القول: التعب والاجهاد والازعاج الذي يكابده الزائر يأتي من

غلق الشوارع والأزقة تماما. لا سيما في المقبرة القديمة.

ثم التجاوز وتشييد قبور وسطها. دون وازع من ظمير او شعور بالمسئولية. ازاء مكان يؤمه ملايين الزوار في كل مناسبة.

اشكالية عويصة تتعقد يوم بعد يوم. شهر بعد شهر. لم يتركوا مترا واحدا الا وشيدوا فيه قبرا. فكانت سببا في هذه المأساة الأزلية.

من المسئول عن هذا:

قدرنا؟ ام حظنا النكد حتى في مقابرنا؟ ام ماذا؟

عند النظر بموضوعية نجد المسؤولية تقع على عاتق ثلاثة اطراف:

مكاتب الدفن (الدفانين). كثير منهم لا تهمه معانات الزائرين بقدر كسب الاموال. يلعبون شاطي باطي. شوارع. ازقة. ساحات. كأنها مسجلة ملك صرف باسمائهم.

فلو انهم التزموا بخرائطها. شوارعها. ازقتها. لما حدثت هذه الفوضى ولكان وضع المقبرة غير هذا؟

الثاني: بلدية وحكومة النجف يتحملان وزر هذه الماساة. فلو كانت هناك مراقبة جدية وغرامات وسحب اجازات لما تجرء احد على التجاوز. ومخالفة التعليمات والقانون.

الثالث.. هم (نحن) ذوي الاموات. نزعل وننفعل ونصر على دفن المرحومة او المرحوم جوار ذويه. الخاصين جدا. كانهم يخشون هجوم الذئاب ليلا. او احتمال تعرضهم لدكة عشائرية بالرشاشات من مقبرة مجاورة.

كأنهم مع المعري رحمه الله في قوله:

رب لحدا صار لحدا مرارا.

ضاحك من تزاحم الأضداد.

مع كل هذا. يبقى العتب والزعل على رجال الدين والحوزات العلمية. صاحبة اليد الطولى والدور الاعتباري.

اليست النجف عاصمة امير المؤمنين سلام الله عليه؟

كيف؟ الا نشعر بالخجل حين يأتي لزيارتها ناس من بلدان نحسبها كافرة. حين نزور مقابرهم نجدها منظمة. متناسقة.جميلة. يراودك شعور:

تتخيلها كأنها الجنة التي وعد الله عباده المتقين. في حياتهم. سعداء. مرفهين. امنين. من يدري؟ ربما كذلك في اخرتهم.

اسال:

هل هؤلاء الاموات من أحبائنا لا يستحقون التكريم والتوقير في قبورهم..

في الختام.

دعوة صادقة لكل من برأسه غيره ألعمل على تغيير هذا الواقع البائس الرث لمقبرة تحسدنا عليها الأمم. كونها جوار مرقد امير المؤمنين سلام الله عليه. تعتبر اكبر مقبرة في العالم. وقد ادرجت ظمن قائمة التراث العالمي في ٢٠١٠. مساحتها تناهز خمسة عشر كم٢. تأتي بعدها في المرتبة الثانية مقبرة (كالفرتون) في نيويورك.

أخال. لولا صاحب هذا المرقد الشريف المبارك. وهذه المقبرة العملاقة لما كانت مدينة النجف مقصد الملايين. بما يؤمن رزقا لمئات الألاف من ساكنيها.

فاتقوا الله بنا يا اهل النجف. صونوا الامانة. كونوا لنا قدوة حسنة. لا تكونوا……

اللهم اشهد

#صرخة .. انقذوا مقبرة وادي السلام!!

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