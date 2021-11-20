فصيل مسلح يستجيب لمبادرة الصدر ويحل أحد تشكيلاته

أعلن المتحدث باسم كتائب حزب الله، ابو علي العسكري، الجمعة، حل تشكيل “سرايا الدفاع الشعبي” وايقاف جميع انشطتها واغلاق مقراتها.

جاء ذلك في تدوينة للعسكري اليوم، (19 تشرين الثاني 2021)، وفيما يلي نصها:-

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حل تشكيل “لواء اليوم الموعود” وغلق مقراتهم، معبرا عن امله في ان تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة.

وقال الصدر في تغريدة، انه “كبادرة حسن نية مني انا (مقتدى الصدر) اعلن حل تشكيل (لواء اليوم الموعود) وغلق مقراتهم”.

وأضاف، انه “ولولا انهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقا او ما يسمى حاليا: لواء 313 و314 و315 في سامراء، لامرتهم بتسليم سلاحهم ولاطاعوا فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم”.

وتابع، “وان وجد فعليهم بتسليمه خلال مدة 48 ساعة عسى ان تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم اسلحتهم وغلق مقراتهم بل وتكون رسالة امان وسلام للشعب كافة، فعلى مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا أمس الخميس، إلى حل الفصائل المسلحة اجمع “دفعة واحدة” وتسليم سلاحها للحشد الشعبي.

A.A