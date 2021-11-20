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كردستان تفتتح أطول جسر على الزاب الكبير

كردستان تفتتح أطول جسر على الزاب الكبير

اربيل : خالد ابراهيم
افتتحت حكومة اقليم كردستان اطول جسر يربط بين اربيل ودهوك على نهر الزاب الكبير، اذ سيقلل الوقت المستغرق لقطع المسافة بينهما ويعمل على تقليل الحوادث المرورية.
وقال قائممقام اربيل نبز عبد الحميد: ان “الجسر يبلغ طوله 928 مترا، وقد تم انشاؤه باتجاهين للذهاب والاياب، بعرض 15 مترا لكل اتجاه”.
واوضح ان “الجسر يختزل الوقت المستغرق لقطع المسافة بين اربيل ودهوك من ساعتين الى ساعة و20 دقيقة، ويعد من الجسور المهمة التي تساعد في التقليل من الحوادث المرورية”.
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