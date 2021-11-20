كمين أمني يطيح بقيادي “داعشي” في الفلوجة

أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،السبت ، بالاطاحة بقيادي في تنظيم “داعش” الاجرامي بواسطة كمين امني في قضاء الفلوجة.

وقال المصدر إن “القوات الامنية نصبت كمينا لقيادي في تنظيم داعش الاجرامي وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في احدى احياء مدينة الفلوجة ، دون وقوع أي مقاومة تذكر”.

وأضاف المصدر، ان “القيادي يعد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية ويصنف ضمن الرعيل الاول للتنظيف الاجرامي ، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف المطلوب للقوات الامنية وفق المادة 4/ إرهاب”.

وأوضح، أن “المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرت التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار ويعد من ابرز المروجين للفكر التنظيم الاجرامي”. انتهى/ 12أ

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