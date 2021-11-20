قرر وزير الثقافة في حكومة اقليم كوردستان محمد حه مه سعيد، تنصيب محسن اديب في منصب المدير العام لثقافة وفنون السليمانية.

وقال مصدر في الوزارة لـ دره و “ان وزير الثقافة في اقليم كوردستان وقع على مباشرة أديب في منصب المدير العام لثقافة وفنون السليمانية”.

وسيباشر محسن أديب بعمله خلال يوم الاثنين المقبل، في مراسيم بحضور وزير الثقافة في حكومة اقليم كوردستان محمد حه مه سعيد”.

ورشح أديب من قبل حركة التغيير لاستلام منصب المدير العام لثقافة وفنون السليمانية، فيما صادق مجلس محافظة السليمانية في الـ 16 من اكتوبر 2020 على ترشيح محسن اديب، وارسل اسمه الى مجلس وزارء اقليم كوردستان، الا ان وزير الثقافة التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، لم يوقع على مباشرته في حينه.

وحسب اتفاقية تشكل الحكومة المحلية في السليمانية التي ابرمت عام 2014 بين حركة التغيير وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، حصلت الحركة على منصب مدير ثقافة السليمانية وشغله بابكر دريي، الا انه استقال من المنصب في الـ 20 من حزيران 2020 ،

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