مستقل فائز يكشف سبب خسارته

كشف المرشح المستقل الفائز في الانتخابات النيابية ، أمير المعموري ، عن سبب استبدال مقعده بمحافظ بابل السابق صادق مدلول.
حدد المرشح المعموري (19 نوفمبر 2021) أسباب منح مقعده البرلماني لمحافظ بابل السابق صادق مدلول وراجع حكم المحكمة الصادر لهذا الغرض.
حدد المرشح المعموري (19 نوفمبر 2021) أسباب منح مقعده البرلماني لمحافظ بابل السابق صادق مدلول وراجع حكم المحكمة الصادر لهذا الغرض.
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