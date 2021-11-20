ملكة جمال العراق عام 1947 اليهودية العراقية رينيه دنكور

رينيه دنكور يهودية عراقية الاصل يهودية الديانة حصلت على على لقب ملكة جمال العراق في العام 1947 في مسابقة ملكة جمال العراق والتي اقيمت في بغداد انذاك وحضرها كبار الدولة والفنانين في نادي الطيران العراقي في بغداد .

ولدت في الشهر التاسع من العام 1925 في شنغهاي الصين لعائلة يهودية وعاشت في بغداد وكان والدها انذاك يعمل طبيب وكان من اشهر اطباء بغداد زمن ثم انتقلت الى لندن للعيش هناك وتوفيت في بريطاني من العام 2008 .

عائلتها هي واحدة من العائلات العراقية القديمة في بغداد ، وجدهم هو أحد حاخامات يهود بغداد. ساهمت عائلتها في تجارة الورق والطباعة في العراق وساعدت في إنتاج أهم الأخبار الثقافية في تاريخ العراق .

تأسست مطبعة دانكور على يد الياهو دانكور عام 1904 وهي من أقدم المطابع الخاصة في العراق ، وقد اشتهرت في العراق ونشرت العديد من الكتب الثقافية المهمة .

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