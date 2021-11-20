موطن واصل عشیره القیتول القباد الکردیه العیلامیه

قری و مدن عیلام / ئیلام …..”چنار باشی”
میزت الطبیعه والتاریخ چنار باشی عن نظیراتها من القری الایلامیه المحیطه بها وجعلت منها رقعه ممیزه فی شرق الخارطه الکوردیه, یبهو ریفها بتضاریس جیولوجیه لا تستطیع ان تغض النظر عن جمالها, من اول وهله یشد انتباهك اطلاله جبل “کان سەیفی/کان صیفی”, قمته تجاوز قمم سلسله جبال “گەوەر کۆێه/کبیر کوه ” ارتفاعا, یستقبلها عشاق الجبال ومتسلقیها فی منطقه “وەر زەرین/ورزرین” المذهله, وعلی مدی النظر تکتنف اشجار البلوط المعمره والاعشاب الجبلیه النادره ابعاد الارض وتخلق منها مراتع جذابه تضایف السفوح والجروف المتشابکه التی تتلاشا حافاتها عند الوادی الضیق “رازیانه” القلیل النظیر فی العالم, والحق انها بقعه بهیه ممتده السحر!. الی جانب هذه الملامح التی اتسمت بها وجه هذه الارض, فهنالك معالم اثريه تزخر باطنها، قبور ملوک المیدیین والمنقوشات الاثریه التی تشیر الی عصرهم الذهبي تعتبر أحد نماذجها، تجاور هذه المدافن ابار النفط والمعادن الثمینه الاخری التی لن تستغل بعد والتی دخلت سجل الثروات المعدنیه فی شرق کوردستان.
تقع چنار باشی فی شرق مدینه ئیلام وتبعد عنها بحوالی 45 کم علی الطريق المودی الی مدینه “دەری شار/دره شهر” محاطة بتضاريس وعره. تحد القریه من الشمال ارتفاعات “ده نگ بەزوڵه” و “کەل کوڵه ناو” ملتحقه بجبال “چەمەن گڵ” و”سەیوان” الشامخة التی تنتهی بمنطقه “سیروان/شیروان” المدهشة. تحاذيها من الجنوب سلسله جبال گەوەر کۆیه/ “الجزء الجنوب الشرقي من جبال زاگروس المترامیه الأطراف”، تشکل هذه الارتفاعات جدارا حائکا مشيدا بقمم باسقه مثل “بهار ئاو” و “کان سەیفی” متصله بجبل “وەر زەرین” فی البقعة التی تعرف باسمه، وجبل “پاساره” وغابته الجمیله فی منطقه “رەیەگی پاساره/طریق پاساره”. من الغرب حیث جبال “گه زان” و “دەنگ بەغدوره” وتلتقی ب قریه “پا کەل/پا کل” والی الممر المودی الی “مله پەنج ئاو/مضیق پنج اب” الذی یعد المدخل الرئيسي الی سلسله جبال “گەوەر” فی مسیرک من ئیلام باتجاه مدینه “بەیرەی/بدره”. یقع “چەگاه چنار/تل چنار” و”مله چنار/مضيق چنار” فی شرقها ملتحقه بالوادي الضيق “دەروەن رازیانه/وادی رازیانه” المدهش ویمتد الطريق الی اقصی الشرق حیث مدینتی “بەیرەی/بدره” و”دەرەی شار/دره شهر” الاثریه المیدیه الایلامیه العریقه.
لا یوجد زمن محدد لتاسیس هذه القریه, ولکن التاریخ یذکراستیطان الکورد فیها منذ غادر الازمان، واثارها البشریه دليلا ساطعا لما نذكره، شهدت هجرات کوردیه لها ومنها عبر الزمن، وتناقلت عبر التاریخ والاسلاف ذکر أحد رؤساء قبیله القیتول القباد الکوردیه ویدعی “جلال الدین باشی” فیها, حیث اتخذها رتعا له ولأفراد قبيلته الذین اسسوا مساكنهم فیها واستغلوا ریفها للزراعة والرعي وورثوها جیلا بعد اخر لهذا الیوم، هنالك وثائق تثبت ملکیه هذه الأراضي تعود للعهد القاجاری والزندی، ومنها الأراضي التی تحضی بآبار النفط!. یخترق نهر “ئاوه زا” الریف و منازله، وعلی ضفافه شتل الباشی شجره “چنار/الدلب”، ومنذ ذالک الحین عرفت هذه القریه ب “چنار باشی” باعتبارها ترجمه لاسم الباشی وشجرته المعمرة التی غدت الیوم أحد معالمها الرائعة!. تباينت الروایات والاراء حول اصول هذه القبیله ومؤسسها، الا ان جلها تجتمع فی اصل نسبها الکوردی عبر التاریخ, وباختصار, یذکر المؤرخون نجم سلمان الفیلی وجعفر خیتال واخرون، بان القیتول من العشائر الکوردیه القديمة وينحدرون من قبیله “پیران” وهی واحده من عشائر “بلباس” التی تنسب الی قبیلتی موکری وبابان الکوردیتین, واشار المستشرق “باسيل نکیتین” والمؤرخون “عباس العزاوي”، “إسكندر امان الهی” وغيرهم الی ان الپیران من مواطنو ئیلام القدماء ولکن بسبب سیاسات الحکام والخصومات الداخلیه قاموا بتنقلات متعددة طوعیه وقسريه عبر التأريخ. من الجدیر ذکره ان مؤرخوا ومحققوا القریه یعتقدون ان أصول قبیلتهم تنحدر من عشائر الکرمانج, وتعتبر اللهجه الکوردیه القریبه من “البهدنانیه” التی یتداولها سکان القریه ومنذ الازل هی من اهم الاسباب التی تسند هذا الاعتقاد!.
لن تکن علاقة الباشی بالحکومه المرکزیه جیده ولکن حنكته السیاسیه ضاعفت مناطق نفوذه فی ئیلام لسنين عديده وصار حاکما بأمره تهابه الکثیر من العشائر الکوردیه، ومنها العشائر التی عرفت حسب افخاذها وانسابها و تعرف ب (ئەیڵ بەیرەی/عشائر بیری) انتشرت قراها فی الأراضي الایلامیه ومناطق شرق دجله, وحذر الناس الحفرة التی حفرها الباشی فی القریه لمعاقبه اعدائه ورمیهم فیها، وعرفت ب “سیه چاڵ/ الحفرة السوداء” وأصبحت هی الاخری أحد مآثر القریه!. عبر القرون تمکنت القیتول بتراس عددا من العشائر فی پشتکوه, لذا لا نستغرب وجودهم فی عشائر الملکشای, الشوهان, الزنگنه, اللک وغیرهم. تقیم هذه القبیله فی ئیلام, کرماشان, طهران, گرمسار, کاشان, اهواز, قزوین, جنوب کوردستان, بغداد, مناطق شرق دجله وعدد کبیر فی اورپا واسترالیا وامیرکا.
لا یختلف حال اهل چنار باشی عن أحوال أهلهم فی عموم كوردستان، حیث صاحبتهم حاله التهجير منذ ولادتهم! والتأريخ وثق هجرات قسريه وطوعیه للکورد شملت سکان مدن وقری ئیلام ومنها هذا الریف، وترکت مئات من عوائل القیتول اماکنهم واعرضوا عنها بحثا عن ملاذا امنا بعيدا عن ولاة اللور الذین حکموا ئیلام ابان العهد الصفوي والقاجاری باتجاه الجنوب الکوردی وبغداد ومناطق شرق دجله التی کانت امتدادا لأراضيهم، کان الکورد یسکنها منذ الازل “قبل تعريبها” وکانت تابعه لحکم العثمانیین.. فی بدایه الحکم الپهلوی (العقود الاولی من القرن المنصرم) حاول الشاه رضا خان (والد الشاه الأخير) جاهدا عن طریق القنصلیه الایرانیه فی بغداد بتشويق الکورد وعودتهم الی مناطقهم فی ئیلام، بعد ان أصدر مرسوما بأنهاء حکم ولاة اللور فی ئیلام ولورسان، لکن محاولته اخفقت، وعاقبتها ادت الی تجزئه القری الایلامیه وترحيل ثلثا من سکان عشائر الکورد قسرا وإسكانهم فی مناطق اخری, کی تتخذ منهم سدود منیعه ضد قبائل اللور المتحرکه لأجل المراعي.
د. كمال قيتولي