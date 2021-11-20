موطن واصل عشیره القیتول القباد الکردیه العیلامیه

قری و مدن عیلام / ئیلام …..”چنار باشی”

میزت الطبیعه والتاریخ چنار باشی عن نظیراتها من القری الایلامیه المحیطه بها وجعلت منها رقعه ممیزه فی شرق الخارطه الکوردیه, یبهو ریفها بتضاریس جیولوجیه لا تستطیع ان تغض النظر عن جمالها, من اول وهله یشد انتباهك اطلاله جبل “کان سەیفی/کان صیفی”, قمته تجاوز قمم سلسله جبال “گەوەر کۆێه/کبیر کوه ” ارتفاعا, یستقبلها عشاق الجبال ومتسلقیها فی منطقه “وەر زەرین/ورزرین” المذهله, وعلی مدی النظر تکتنف اشجار البلوط المعمره والاعشاب الجبلیه النادره ابعاد الارض وتخلق منها مراتع جذابه تضایف السفوح والجروف المتشابکه التی تتلاشا حافاتها عند الوادی الضیق “رازیانه” القلیل النظیر فی العالم, والحق انها بقعه بهیه ممتده السحر!. الی جانب هذه الملامح التی اتسمت بها وجه هذه الارض, فهنالك معالم اثريه تزخر باطنها، قبور ملوک المیدیین والمنقوشات الاثریه التی تشیر الی عصرهم الذهبي تعتبر أحد نماذجها، تجاور هذه المدافن ابار النفط والمعادن الثمینه الاخری التی لن تستغل بعد والتی دخلت سجل الثروات المعدنیه فی شرق کوردستان.

تقع چنار باشی فی شرق مدینه ئیلام وتبعد عنها بحوالی 45 کم علی الطريق المودی الی مدینه “دەری شار/دره شهر” محاطة بتضاريس وعره. تحد القریه من الشمال ارتفاعات “ده نگ بەزوڵه” و “کەل کوڵه ناو” ملتحقه بجبال “چەمەن گڵ” و”سەیوان” الشامخة التی تنتهی بمنطقه “سیروان/شیروان” المدهشة. تحاذيها من الجنوب سلسله جبال گەوەر کۆیه/ “الجزء الجنوب الشرقي من جبال زاگروس المترامیه الأطراف”، تشکل هذه الارتفاعات جدارا حائکا مشيدا بقمم باسقه مثل “بهار ئاو” و “کان سەیفی” متصله بجبل “وەر زەرین” فی البقعة التی تعرف باسمه، وجبل “پاساره” وغابته الجمیله فی منطقه “رەیەگی پاساره/طریق پاساره”. من الغرب حیث جبال “گه زان” و “دەنگ بەغدوره” وتلتقی ب قریه “پا کەل/پا کل” والی الممر المودی الی “مله پەنج ئاو/مضیق پنج اب” الذی یعد المدخل الرئيسي الی سلسله جبال “گەوەر” فی مسیرک من ئیلام باتجاه مدینه “بەیرەی/بدره”. یقع “چەگاه چنار/تل چنار” و”مله چنار/مضيق چنار” فی شرقها ملتحقه بالوادي الضيق “دەروەن رازیانه/وادی رازیانه” المدهش ویمتد الطريق الی اقصی الشرق حیث مدینتی “بەیرەی/بدره” و”دەرەی شار/دره شهر” الاثریه المیدیه الایلامیه العریقه.

لا یوجد زمن محدد لتاسیس هذه القریه, ولکن التاریخ یذکراستیطان الکورد فیها منذ غادر الازمان، واثارها البشریه دليلا ساطعا لما نذكره، شهدت هجرات کوردیه لها ومنها عبر الزمن، وتناقلت عبر التاریخ والاسلاف ذکر أحد رؤساء قبیله القیتول القباد الکوردیه ویدعی “جلال الدین باشی” فیها, حیث اتخذها رتعا له ولأفراد قبيلته الذین اسسوا مساكنهم فیها واستغلوا ریفها للزراعة والرعي وورثوها جیلا بعد اخر لهذا الیوم، هنالك وثائق تثبت ملکیه هذه الأراضي تعود للعهد القاجاری والزندی، ومنها الأراضي التی تحضی بآبار النفط!. یخترق نهر “ئاوه زا” الریف و منازله، وعلی ضفافه شتل الباشی شجره “چنار/الدلب”، ومنذ ذالک الحین عرفت هذه القریه ب “چنار باشی” باعتبارها ترجمه لاسم الباشی وشجرته المعمرة التی غدت الیوم أحد معالمها الرائعة!. تباينت الروایات والاراء حول اصول هذه القبیله ومؤسسها، الا ان جلها تجتمع فی اصل نسبها الکوردی عبر التاریخ, وباختصار, یذکر المؤرخون نجم سلمان الفیلی وجعفر خیتال واخرون، بان القیتول من العشائر الکوردیه القديمة وينحدرون من قبیله “پیران” وهی واحده من عشائر “بلباس” التی تنسب الی قبیلتی موکری وبابان الکوردیتین, واشار المستشرق “باسيل نکیتین” والمؤرخون “عباس العزاوي”، “إسكندر امان الهی” وغيرهم الی ان الپیران من مواطنو ئیلام القدماء ولکن بسبب سیاسات الحکام والخصومات الداخلیه قاموا بتنقلات متعددة طوعیه وقسريه عبر التأريخ. من الجدیر ذکره ان مؤرخوا ومحققوا القریه یعتقدون ان أصول قبیلتهم تنحدر من عشائر الکرمانج, وتعتبر اللهجه الکوردیه القریبه من “البهدنانیه” التی یتداولها سکان القریه ومنذ الازل هی من اهم الاسباب التی تسند هذا الاعتقاد!.

لن تکن علاقة الباشی بالحکومه المرکزیه جیده ولکن حنكته السیاسیه ضاعفت مناطق نفوذه فی ئیلام لسنين عديده وصار حاکما بأمره تهابه الکثیر من العشائر الکوردیه، ومنها العشائر التی عرفت حسب افخاذها وانسابها و تعرف ب (ئەیڵ بەیرەی/عشائر بیری) انتشرت قراها فی الأراضي الایلامیه ومناطق شرق دجله, وحذر الناس الحفرة التی حفرها الباشی فی القریه لمعاقبه اعدائه ورمیهم فیها، وعرفت ب “سیه چاڵ/ الحفرة السوداء” وأصبحت هی الاخری أحد مآثر القریه!. عبر القرون تمکنت القیتول بتراس عددا من العشائر فی پشتکوه, لذا لا نستغرب وجودهم فی عشائر الملکشای, الشوهان, الزنگنه, اللک وغیرهم. تقیم هذه القبیله فی ئیلام, کرماشان, طهران, گرمسار, کاشان, اهواز, قزوین, جنوب کوردستان, بغداد, مناطق شرق دجله وعدد کبیر فی اورپا واسترالیا وامیرکا.

لا یختلف حال اهل چنار باشی عن أحوال أهلهم فی عموم كوردستان، حیث صاحبتهم حاله التهجير منذ ولادتهم! والتأريخ وثق هجرات قسريه وطوعیه للکورد شملت سکان مدن وقری ئیلام ومنها هذا الریف، وترکت مئات من عوائل القیتول اماکنهم واعرضوا عنها بحثا عن ملاذا امنا بعيدا عن ولاة اللور الذین حکموا ئیلام ابان العهد الصفوي والقاجاری باتجاه الجنوب الکوردی وبغداد ومناطق شرق دجله التی کانت امتدادا لأراضيهم، کان الکورد یسکنها منذ الازل “قبل تعريبها” وکانت تابعه لحکم العثمانیین.. فی بدایه الحکم الپهلوی (العقود الاولی من القرن المنصرم) حاول الشاه رضا خان (والد الشاه الأخير) جاهدا عن طریق القنصلیه الایرانیه فی بغداد بتشويق الکورد وعودتهم الی مناطقهم فی ئیلام، بعد ان أصدر مرسوما بأنهاء حکم ولاة اللور فی ئیلام ولورسان، لکن محاولته اخفقت، وعاقبتها ادت الی تجزئه القری الایلامیه وترحيل ثلثا من سکان عشائر الکورد قسرا وإسكانهم فی مناطق اخری, کی تتخذ منهم سدود منیعه ضد قبائل اللور المتحرکه لأجل المراعي.

د. كمال قيتولي

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