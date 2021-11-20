ميسي وراموس يزينان قائمة سان جيرمان لمواجهة نانت

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة نانت في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة وجود، ليونيل ميسي، بعد مشاركته مع منتخب الأرجنتين في مباراة البرازيل أساسيًا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ولكن قام بوتشيتينو باستبعاد جديد للمدافع سيرجيو راموس، رغم تدربه خلال الأيام الماضية مع زملائه ولكن يبدو أن الإسباني لم يتعاف بنسبة 100%.

وتم استبعاد أيضًا حارس مرمى منتخب إيطاليا الأول، جيانلويجي دوناروما، دون الكشف عن سبب ذلك من طرف المدرب الأرجنتيني.

ويستضيف نادي باريس سان جيرمان على ملعبه “حديقة الامراء” نانت مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد. انتهى/ 25 ل

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