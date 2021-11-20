وزير الدفاع الأمريكي: التزامنا بأمن الشرق الأوسط قوي.. وسنردع إيران

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، إن التزام الولايات المتحدة بأمن منطقة الشرق الأوسط قوي وأكيد، مشددا على أن واشنطن تبحث المزيج المناسب من القوة لردع إيران وحلفائها، ومتحدثا أيضا عن أهمية الشراكات في مواجهة التحديات بالمنطقة.

وكان أوستن يتحدث في افتتاح النسخة الـ17 من “حوار المنامة”، الذي يبحث التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة والعالم.

وفي كلمته أمام الحضور، قال وزير الدفاع الأمريكي: “التزامات الولايات المتحدة بأمن الشرق الأوسط قوية وأكيدة”.

وأضاف: “سندافع عن مصالحنا في هذه المنطقة وسوف نقوم بتقييم المزيج المناسب من القوة لتعزيز ردع إيران، وسوف نحمي قواتنا من هجمات طهران ووكلائها”.

وشدد على أن الولايات المتحدة تملك قوات عسكرية كبيرة في المنطقة، وقد تأتي بالمزيد في حال اقتضت الضرورة ذلك.

وقال لويد أوستن إن “مهمة الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط هي دعم الدبلوماسية وردع الاعتداءات والدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وحلفائها”.

وعن أولويات بلاده الأمنية في الشرق الأوسط، قال وزير الدفاع الأمريكي: “سنعمل مع شركائنا لضمان عدم عودة داعش في سوريا والعراق، ودعم حرية الملاحة في أهم الممرات المائية، وسوف ندفع نحو إنهاء النزاعات المستمرة وإلى جانب تعزيز مكافحة الإرهاب”.

وأكد أن واشنطن ستساند استقلال العراق وسيادته ضد أي طرف يحاول انتهاكهما.

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