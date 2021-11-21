اخبار صحة الكرخ

صحة الكرخ / اجراء عملية جراحية لتجميل حوض الكلية اليمنى لسيدة بعمر (٤١) عام في مستشفى الكرامة التعليمي

اجرى فريق طبي متخصص جراحة المسالك البولية في مستشفى الكرامة التعليمي عملية جراحية لتجميل حوض الكلية اليمنى لسيدة بعمر (٤١) من انسداد في مجرى البول لعدة سنوات

ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي إستشاري جراحة الكلى و المسالك البولية الدكتور (هراير هايك) راجعت المريضة الى استشارية المستشفى و كانت تعاني من الام في البطن و صعوبة في التبول حيث تم اجراء كافة الفحوصات السريرية و التحاليل المختبرية و الاشعة و السونار و تبين من خلال نتائج الفحوصات ان المريضة تعاني من تشوه في الحوض و انسداد في مجرى البول حيث قرر الفريق الطبي ادخال المريضة الى صالة العمليات و بعون الله تكللت العملية بالنجاح حيث تم تجميل حوض الكلية اليمنة و فتح انسداد مجرى البول و المريضة بحالة صحية جيدة .

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