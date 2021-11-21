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العراق: بيان أمني بشأن مادة الطحين.. ماذا يحصل؟

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، احباط تهريب (150) كيسا من مادة الطحين لبيعها في الأسواق التجارية.
وقال اعلام القيادة في بيان اليوم، (20 تشرين الثاني 2021)، انه “بهدف منع ضعفاء النفوس من العبث بالأمن الاقتصادي، تواصل قطاعات عمليات بغداد، وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بملاحقة مرتكبي الجريمة الاقتصادية، تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة عشر من ضبط عجلة محملة بمادة الطحين بعد رصدها قادمة من محافظة بابل (قضاء المسيب) باتجاه محافظة بغداد”.
وأضاف البيان: “وتبين أنها تحمل (150) كيس طيحن من مفردات البطاقة التموينية معدة للتهريب لبيعها في الأسوق التجارية”.
وأشار إلى انه “تم القاء قبض على سائقها وتسليم العجلة مع محتوياتها إلى الجهات المختصة”.
A.A
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