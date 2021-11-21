انقاذ امرأة حاولت الانتحار بسبب ارتباط زوجها بامراة ثانية في الفلوجة

اعلن امر فوج طوارئ شرطة الانبار السادس العقيد عادل عبد اللطيف، الاحد، عن انقاذ امرأة حاولت الانتحار عبر القاء نفسها في نهر الفرات في مدينة الفلوجة.

وقال عبد اللطيف في تصريح إن “قوة امنية من فوج طوارئ شرطة الانبار السادس تمكنت من انقاذ امرأة اثناء محاولتها القاء نفسها من جسر الفلوجة الحديدي القديم وسط المدينة في نهر الفرات”.

واضاف ان” القوة المكلفة بحماية الجسر رصدت امرأة تبلغ من العمر 48 عام تروم القاء نفسها من فوق الجسر باتجاه نهر الفرات حيت سارعت القوة الى منعها واعتقالها ونقلها الى احدى المراكز الامنية لتحقيق معها”.

وأوضح عبد اللطيف، أن “التحقيقات الاولية تشير الى ان خلافات عائلية حدثت اثر قيام زوجها بالزواج من امرأة ثانية ما دعاها الى الاقدام بعملية الانتحار”. انتهى/25م

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