تحالف “الفتح” العراقي: قدمنا أدلة تكفي لإلغاء نتائج الانتخابات

وفق رئيس التحالف الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي والكتل الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي

21.11.2021

قال رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري، الأحد، إن التحالف تقدم بأدلة إلى المحكمة الاتحادية، “تكفي لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية”.

وأوضح العامري في بيان صادر عن مكتبه، أن “الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية الخميس الماضي، فيه من الأدلة ما يكفي لإلغاء نتائج الانتخابات”.

والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية، والقرارات التي تصدر عنها قطعية غير قابلة للطعن أمام محاكم الاستئناف.

ويعد تحالف “الفتح” وهو المظلة السياسية لفصائل شيعية مسلحة بينها “عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله” و”حركة النجباء”، أبرز الخاسرين بالانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعدا، بينما حل ثانيا في انتخابات 2018 بـ 48 مقعدا.

ومنذ الشهر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية، على وقع رفض فصائل شيعية مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يقولون إنها “مفبركة” ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.

ومؤخرا، أعلنت مفوضية الانتخابات انتهاءها من الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في لجان الاقتراع، التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعونا بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لحسمها نهائيا.

ووفق النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، جاءت “الكتلة الصدرية” التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329.

علي جواد/الأناضول-

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط