Posted on by

ذو أربع أرجل يروي.. للشاعر الهنغاري أرفين أرانيوشي

ذو أربع أرجل يروي
للشاعر الهنغاري أرفين أرانيوشي

ترجمة مهدي قاسم

أذو أربع أرجل أنا ، لا أتقن الكلام مطلقا
لكنني يا رفيقي أفهمك من إنارة قلبي .
آه كم أشعر بكثافة حزنك عميقا
ولكنني أتعاطف معك بقوة مشاعري
أليس هذا هو واجب كل صديق حقيقي؟.
عندما يقتضي الأمر سأشفي
مواجع الروح ببلسم وفائي
حتى أنعش قلبك بموجة محبتي .
فأنا أعرف كيف أواسي قلبا حزينا ومحطما
أحس الآن كيف أصبح حزنك الثقيل خفيفا
كأنما يتدفأ قلبك بشعلة عواطفي .
حتما كل شيء سيكون على ما يرام و جميلا
بعد كل هذا سوف تصدّقني
إن الحزن يهرب مني بعيدا و مديدا
حتى إنني باستطاعتي أن أعُيد إليك ابتسامتك الزائلة
لتعود إليك بهجة مزاجك رائقة ومشرقة .
أليس هذا عزاء كافيا
يقدمه كل صديق وفيّ لصديق حقيقي ؟..
……………………

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close