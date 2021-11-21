ذو أربع أرجل يروي
للشاعر الهنغاري أرفين أرانيوشي
ترجمة مهدي قاسم
أذو أربع أرجل أنا ، لا أتقن الكلام مطلقا
لكنني يا رفيقي أفهمك من إنارة قلبي .
آه كم أشعر بكثافة حزنك عميقا
ولكنني أتعاطف معك بقوة مشاعري
أليس هذا هو واجب كل صديق حقيقي؟.
عندما يقتضي الأمر سأشفي
مواجع الروح ببلسم وفائي
حتى أنعش قلبك بموجة محبتي .
فأنا أعرف كيف أواسي قلبا حزينا ومحطما
أحس الآن كيف أصبح حزنك الثقيل خفيفا
كأنما يتدفأ قلبك بشعلة عواطفي .
حتما كل شيء سيكون على ما يرام و جميلا
بعد كل هذا سوف تصدّقني
إن الحزن يهرب مني بعيدا و مديدا
حتى إنني باستطاعتي أن أعُيد إليك ابتسامتك الزائلة
لتعود إليك بهجة مزاجك رائقة ومشرقة .
أليس هذا عزاء كافيا
يقدمه كل صديق وفيّ لصديق حقيقي ؟..
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