ذو أربع أرجل يروي

للشاعر الهنغاري أرفين أرانيوشي

ترجمة مهدي قاسم

أذو أربع أرجل أنا ، لا أتقن الكلام مطلقا

لكنني يا رفيقي أفهمك من إنارة قلبي .

آه كم أشعر بكثافة حزنك عميقا

ولكنني أتعاطف معك بقوة مشاعري

أليس هذا هو واجب كل صديق حقيقي؟.

عندما يقتضي الأمر سأشفي

مواجع الروح ببلسم وفائي

حتى أنعش قلبك بموجة محبتي .

فأنا أعرف كيف أواسي قلبا حزينا ومحطما

أحس الآن كيف أصبح حزنك الثقيل خفيفا

كأنما يتدفأ قلبك بشعلة عواطفي .

حتما كل شيء سيكون على ما يرام و جميلا

بعد كل هذا سوف تصدّقني

إن الحزن يهرب مني بعيدا و مديدا

حتى إنني باستطاعتي أن أعُيد إليك ابتسامتك الزائلة

لتعود إليك بهجة مزاجك رائقة ومشرقة .

أليس هذا عزاء كافيا

يقدمه كل صديق وفيّ لصديق حقيقي ؟..

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