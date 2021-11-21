لاعب برشلونة الشهير يعلن أعتزاله لكرة القدم بسبب و وعكة صحية خطيرة

كشف تقرير صحفي إسباني ، السبت ، عن مفاجأة بشأن مصير الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة بعد إصابته الأخيرة.

تعرض أجويرو مؤخرًا لمشاكل في ضربات القلب ، خلال مباراة فريقه مع ألافيس في الدوري الإسباني ، ثم تم التأكيد على غيابه لمدة 3 أشهر على الأقل لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحته.

وبحسب راديو كاتالونيا ، قرر أجويرو اعتزال كرة القدم بناء على نصيحة الأطباء بسبب مشاكل في ضربات القلب وصعوبة العودة إلى الملاعب مرة أخرى.

وأضاف التقرير أن أجويرو سيعقد مؤتمرا صحفيا قريبا للحديث عن إصابته والإعلان رسميا عن اعتزاله.

أكد الصحفي الرياضي الإيطالي الموثوق به ، فابريزيو رومانو ، عبر حسابه على “تويتر” ، صحة الأخبار حول نهاية رحلة أجويرو كلاعب في عالم الساحرة المستديرة.

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