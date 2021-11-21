ما حقيقة كسب تحالف العامري لمقعد نيابي جديد؟

كشفت مصادر سياسية في صلاح الدين، يوم الاحد، عن كسب تحالف الفتح لمقعد نيابي ثانٍ في المحافظة.

وقال النائب السابق عن تحالف الفتح في صلاح الدين، والمرشح عن حركة عصاب اهل الحق، محمد كريم البلداوي، انه سيحصل على مقعد نيابي “لكن الامور لم تحسم ولم تتضح الصورة بشكل نهائي الا انني بالتأكيد سأحصل على مقعد نيابي”.

واضاف “سأحصل على المقعد اما بإعادة العد والفرز اليدوي نتيجة طعون مقدمة، او بتنازل محافظ صلاح الدين عن مقعده النيابي لصالحي”.

بدوره نفى محافظ صلاح الدين، المرشح الفائز عن تحالف تقدم، عمار خليل جبر، تنازله عن مقعده النيابي لصالح مرشح الفتح محمد البلداوي.

وقال جبر في بيان “هذه الانباء محاولة لخلط الاوراق ونحن في تقدم لا نتصرف بشكل منفرد ولدينا رئيس هو صاحب القرار النهائي والذي يعمل بشكل منطقي ولا يتلقى املاءات من احد”.

وختم “نحن ابناء منطقة واحدة -في اشارة منه الى البلداوي- مع اعتزازنا بالاخ والزميل المهندس محمد كريم البلداوي”.

وحصل الفتح على مقعد واحد في صلاح الدين للنائب عن كتلة بدر مهدي تقي الامرلي عن الدائرة الانتخابية الثانية.