مجموعة دولية تحث الحكومة العراقية الجديدة على دعم الورقة البيضاء

حثت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق ،أمس السبت، الحكومة العراقية المزمع تشكيلها قريبا، على استكمال دعم اصلاحات الورقة البيضاء الاقتصادية.

وذكرت المجموعة بحسب بيان لوزارة المالية تلقته (المدى)، أن “مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق عبّرت عن ترحيبها بنجاح العملية الانتخابية الديمقراطية في العراق، وأعربت عن أملها في تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي”.

وأكد البيان أن “الإصلاحات الاقتصادية أمرٌ مطلوب لضمان نمو اقتصادي متنوع وشامل، وخلق فرص عمل مستدامة لفئة الشباب وتمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر الإيرادات خارج نطاق الإيراد النفطي”.

وشدد على “أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تصب لصالح تنمية رأس المال البشري وتوفير الخدمات الإساسية”، كما دعا بيان مجموعة الاتصال “الحكومة العراقية المقبلة الى إيلاء اهتمام بالغ بحزمة الإصلاحات وضمان تنفيذها على نحو سريع ومنظم، وتقديم جميع أشكال الدعم للورقة البيضاء كونها أداة مهمة في مواصلة تحقيق أهداف الإصلاح”.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الاتصال الاقتصادي العراقية هي تحالف دولي انبثق من مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي إضافة للبنك الدولي العام الماضي، لدعم جهود الحكومة العراقية نحو تنفيذ برنامجها الإصلاحي المحوري والمتمثل بالورقة البيضاء.

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