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الدكتور احمد العبادي : كارثة انتشار بــيــع الـخـصـيــةبين بعض الشـبـاب في العراق

الدكتور احمد العبادي : كارثة انتشار بيع الـخـصـيــةبين بعض الشباب في العراق

في برنامج الميزان الذي يعرض على القناة الاخبارية العراقية تحدث الدكتور احمد العبادي الخبير القانوني عن كارثة بيع الـخـصـيــةلدى الشباب العراقي حيث انه يتم دفع مبالغ طائلة لهؤلاء الشباب لقاء اخذخصـيتهـم وبيعها خارج العراق .

وناشد الدكتور حيدر العبادي المسؤولين على الاهتمام لهذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي وما يترتب عليها من تداعيات خطرة على مستقبل الشباب الذين يرضون بأخذ اموال لقاء فعل مشين كهذا .

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