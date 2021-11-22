أدفوكات يُجري تقييماً شاملاً للاعبيه ويعتزم تغيير التشكيل

علمت “الصباح الرياضي” من مصدر في الاتحاد المركزي لكرة القدم أنَّ الجهاز المشرف على تدريب منتخبنا الوطني أجرى تقييماً شاملا لجميع اللاعبين الذين تمَّت دعوتهم إلى المنتخب منذ تسلم المدرب الهولندي ديك ادفوكات مهمة التدريب لغاية مباراة كوريا الجنوبية الأخيرة ضمن التصفيات المونديالية وأنه بصدد الشروع بسياسة التغيير الجزئي للخطوط الثلاثة من أجل بناء فريق مستقبلي، قادر على المنافسة ومقارعة كبار القارة وستتم الاستعانة باللاعبين المحليين والمغتربين .

المصدر أوضح أنَّ “الطاقم الفني سيتخذ سلسلة من الخطوات الإصلاحية في تشكيلة الفريق وقد عمل تقييماً شاملا وبحثاً فنياً عن اللاعبين الذين مثلوا كتيبة اسود الرافدين بحسب مراكزهم وواجباتهم ومدى اجادتهم للأدوار المركبة التي تسند لهم وقدرتهم على الصمود والتفاعل مع المواجهات التنافسية التي يكون فيها إيقاع اللعب عالياً”، مبيناً أنَّ “تشكيلة المنتخب الوطني سوف تشهد تغييرات ملحوظة في بطولة كأس العرب المقبلة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط