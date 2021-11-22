الإحصاء: أكثر من 7600 موظف «أُميّ» في الوزارات والمؤسسات

بغداد: عمر عبد اللطيف

كشفَ الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط عن وجود أكثر من 7600 موظف “أميّ” في وزارات ومؤسسات الدولة، في حين تصدرت وزارتا النقل والداخلية هذا العدد.

وقدر التقرير الصادر عن قسم إحصاءات التنمية البشرية في الجهاز والذي حصلت “الصباح” على نسخة منه، عدد الموظفين الكلي في وزارات ومؤسسات الدولة بمليون و32 ألفا و599 موظفا، مشيراً الى أن أعلى عدد من الرجال كان في وزارات الداخلية حيث بلغ عددهم 556 ألفا و773 موظفا والنفط 125 ألفا و244 موظفا والتعليم العالي 57 ألفا و34 موظفا، في حين كان عدد النساء أعلى في وزارات التربية 41 ألفا و366 موظفة والمالية 16 ألفا و923 موظفة.

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان (واقع النوع الاجتماعي في وزارات ومؤسسات الدولة في العراق 2020)، أن التحصيل العلمي لدى الرجال أكثر من النساء، فبالرغم من أن هناك برامج وستراتيجيات لمحو الأمية إلا أن هناك بعض الوزارات لايزال لديها عدد من الموظفين لا يعرفون القراءة والكتابة حيث بلغ عددهم من (الرجال) 6341 موظفاً وبنسبة 83.4% ومن (النساء) 1263 موظفة وبنسبة 16.%، وكانت وزارتا النقل والداخلية هما الأعلى في عدد الموظفين الأميين.

في حين كان هناك تباين كبير بين النساء والرجال على مستوى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للدراسات العليا (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه) حيث بلغ عدد الرجال 34 ألفا و945 وعدد النساء 18 ألفا و516 وكانت نسبة الرجال 65.4% من مجموع الموظفين الحاصلين على الدراسات العليا ونسبة النساء

34.6 %.

وأكد التقرير أن الآليات الوطنية تواجه تحديات عديدة في إدماج منظور النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية والسياسات والتشريعات، منها ضعف الإرادة السياسية وقلة الإلمام بقضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية والتغيير المستمر لملاك النوع الاجتماعي وضعف الخبرات والكفاءات وضعف آليات المساءلة والمراقبة وضآلة التمويل وصعوبة الحصول على البيانات والإحصاءات المصنفة حسب الجنس وصعوبة إعداد موازنات تراعي قضايا النوع الاجتماعي.

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