النوري يبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) ملف الهجرة الخارجية وازمة العالقين في بيلاروسيا

اكد الوكيل الاداري لوزارة الهجرة والمهجرين الدكتور كريم النوري، ضرورة دعم المهاجرين العراقيين وتوفير الظروف اللازمة لعودتهم طوعيا من دول المهجر وبضمنها دولة بيلاروسيا وازمة العالقين على حدود بولندا وليتوانيا ولاتفيا، جاء ذلك خلال لقائه مع المدير الاقليمي للشرق الأوسط، لمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، السيدة صدف ديرنيك، والوفد المرافق لها في مقر الوزارة ببغداد، وتم مناقشة اوضاع العراقيين في دول المهجر والية عودتهم طوعيا “.

كما أشاد النوري بفعاليات المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وشراكته مع الوزارة، لدعم العودة الطوعية للعراقيين من الخارج، معربا عن امله استمرار دعم المركز للعراقيين المهاجرين ، مشيرا الى ان مركز (ICMPD) يعمل برؤية الوزارة المستقبلية الذي يعمل على رفع المعوقات التي تحول دون عودة للمهاجرين الى البلاد .

من جانبها عبرت السيدة ديرنيك عن شكرها وامتنانها للسيد الوكيل وللوزارة لما لاقته من ترحيب واستقبال وأشارت ديرينك الى ” ارجحية خيار عودة العراقيين بصورة طوعية من الخارج الى بلادهم والمشاركة في بنائه

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