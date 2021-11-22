داخلية كوردستان : اتفاقية شنگال لم تنفذ وPKK والمجاميع المسلحة تسيطر على المدينة…

رداً على تصريحات لمتحدث العمليات المشتركة

قالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ، مساء اليوم الاحد ، انها تفاجأت من تصريح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية ، حول عدم وجود معرقلات في تطبيق اتفاقية شنگال (سنجار) وتحديداً عدم وجود مظاهر مسلحة داخل المدينة ، مشيرة الى انه بعد مرور أكثر من سنة على توقيع اتفاقية شنگال أن نؤكد مرة أخرى أن الوضع على الأرض مغاير تماما لما حاول المتحدث إيصاله للرأي العام .

مصدر مطلع في الوزارة ، قال في بيان رداً على تصريح المتحدث العراقي : ” فوجئنا اليوم بتصريح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة حول عدم وجود معرقلات في تطبيق اتفاقية سنجار وتحديداً عدم وجود مظاهر مسلحة داخل المدينة!” .

مضيفاً ” يؤسفنا هنا وبعد مرور أكثر من سنة على توقيع اتفاقية سنجار أن نؤكد مرة أخرى أن الوضع على الأرض مغاير تماما لما حاول السيد المتحدث إيصاله للرأي العام، فجميع أنواع المظاهر المسلحة من قبل الـPKK ومجاميع تابعة لها تحت مسميات مختلفة بالإضافة إلى المجاميع المسلحة الأخرى الخارجة عن الشرعية القانونية لا تزال حتى هذه اللحظة متواجدة في مركز القضاء ومحيطه وهذه المجاميع المسلحة هي التي تسيطر على مداخل ومشارف القضاء”. مضيفاً ” ولعل خير دليل على سيطرة تلك المجاميع هو ما حصل في مرحلة الانتخابات وما قبلها من منع المرشحين والناخبين من الوصول إلى سنجار وأطرافها.”

وتابع المصدر ” نحيط الرأي العام العالمي والمحلي علماً بأن من بنود الاتفاقية تشكيل قوة شرطة محلية لتقوم هي بمسك الملف الأمني داخل القضاء بعد إبعاد المجاميع المسلحة وإنهاء الظواهر المسلحة، وكذلك تمهيد الطريق لعودة الإدارة الشرعية للقضاء ودوائرها وعلى رأسها القائم مقام الشرعي ليتسنى لكافة الأطراف الحكومية والدولية البدء بإعادة إعمار المدينة وتوفير الخدمات الأساسية حتى يتمكن سكانها النازحون من العودة الطوعية والكريمة إلى مناطقهم”. مردفاً ” ولكن ومع الأسف الشديد لم نشهد أي شيء ملحوظ حول تطبيق تلك الخطوات وبدلاً عن ذلك أصبحنا نسمع تصريحات من هنا وهناك تهدف إلى إخفاء الحقائق بهدف إضاعة المزيد من الوقت والمماطلة في تنفيذ الاتفاق”.

وختم المصدر ، بالقول ” تنفيذ اتفاقية سنجار لا يتم عبر التصريحات التي تهدف إلى إخفاء الحقائق، بل تحتاج إلى الصراحة والجدية في مواجهة التحديات والإصرار على تطبيق الخطوات المتفقة عليها”.

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