دولة تخطط لإنشاء أول مدينة لـ “بيتكوين”

قال رئيس السلفادور إن الدولة تخطط لبناء أول مدينة بيتكوين في العالم، بتمويل مبدئي من السندات المدعومة من العملة المشفرة، في مضاعفة رهانه لتسخير العملة المشفرة لدعم الاستثمار في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وأوضح أن المدينة المخطط لها في المنطقة الشرقية من لا يونيون تحصل على الطاقة الحرارية من بركان كونتشاغوا في جنوب شرق السلفادور. ويبدأ البناء في عام 2022. ولن تفرض أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

وقال نجيب بوكيلي بالإنجليزية استثمر هنا واكسب كل الأموال التي تريدها، هذه مدينة بيئية بالكامل تعمل وتنشط بالبركان.

ويتم استخدام نصف ضريبة القيمة المضافة المفروضة لتمويل السندات الصادرة لبناء المدينة، ويدفع النصف الآخر مقابل خدمات مثل جمع القمامة، كما قال بوكيلي، مقدّرًا أن تكلفة البنية التحتية العامة تكلف نحو 300 ألف بيتكوين.

وأصبحت السلفادور في شهر سبتمبر أول دولة في العالم تتبنى عملة بيتكوين كعملة قانونية. وبالرغم من أن بوكيلي هو رئيس يتمتع بشعبية. ولكن استطلاعات الرأي تظهر أن السلفادوريين متشككون بشأن حبه للعملة المشفرة. وأثارت بدايتها الوعرة احتجاجات ضد الحكومة.

وفي شهر سبتمبر، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على القانون، خوفًا من أن يؤدي إدخال العملة المشفرة إلى عدم الاستقرار في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. بينما أطلقت الدولة أيضًا محفظة بيتكوين للسماح للمواطنين باستخدام العملة المشفرة.

وشبه خطته بالمدن التي أسسها الإسكندر الأكبر، قال بوكيلي إن المدينة تكون دائرية مع مطار ومناطق سكنية وتجارية وتتميز بساحة مركزية مصممة لتبدو وكأنها رمز بيتكوين من الجو.

أوضح بوكيلي أن السلفادور تعتزم إصدار السندات الأولية في عام 2022، مشيرًا إلى أنها تكون في غضون 60 يومًا.

وقال سامسون ماو، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في مزود تكنولوجيا البلوك تشين Blockstream، إن الإصدار الأول لمدة 10 سنوات، والمعروف باسم السندات البركانية، يكون بقيمة 1 مليار دولار، مدعومًا بالعملة المشفرة ويحمل قسيمة بنسبة 6.5 في المئة.

وأوضح أن نصف المبلغ يخصص لشراء العملة المشفرة في السوق. مع سندات أخرى قادمة. وبعد خمس سنوات من التخزين، تبدأ السلفادور ببيع بعض العملة المشفرة المستخدمة في تمويل السندات لمنح المستثمرين قسيمة إضافية.

بالإضافة إلى ذلك يتم إصدار السند عبر الشبكة السائلة. ولتسهيل العملية، تعمل حكومة السلفادور على قانون للأوراق المالية، ويذهب الترخيص الأول لتشغيل منصة إلى Bitfinex.

علاوة على ذلك بمجرد إصدار 10 من هذه السندات. يتم سحب 5 مليارات دولار من العملة المشفرة من السوق لعدة سنوات. انتهى/25س

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